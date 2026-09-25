Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!7 комментариев
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава»
Моряки-тихоокеанцы завершили дальний поход и прибыли в столицу Приморья на финал патриотической акции, доставив захваченную в Курской области трофейную бронетехнику.
Моряки прибыли в столицу Приморья для участия в финальном этапе акции «Тихоокеанская слава. Сила в Правде – 2026», передает ТАСС.
«Сегодня большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота прибыл во Владивосток для проведения завершающего этапа масштабной патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде – 2026», – заявили в пресс-службе. Перед заходом судно выгрузило военную технику, которая своим ходом добралась до места проведения праздника.
Мероприятия пройдут 26 сентября на Водной станции. Гостей ждут выступления творческих коллективов, показательные номера морских пехотинцев и экскурсии на корабль. Зрители смогут увидеть выставку береговых войск и трофейные бронемашины, захваченные при отражении нападения на Курскую область.
Дальний поход кораблей начался в конце августа. На борту судна «Ослябя» находилась новая икона Божией Матери, созданная по инициативе моряков. Акция призвана сохранить память о героях флота и не допустить фальсификации исторических фактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября подводная лодка Тихоокеанского флота «Уфа» выполнила пуски ракет «Калибр» в Японском море.
В августе президент России Владимир Путин заявил об успешном выполнении моряками-тихоокеанцами поставленных боевых задач.
Весной отряд кораблей ТОФ завершил масштабную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.