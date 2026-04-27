Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток
Российские моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили масштабную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, преодолев более 12 тыс. морских миль и посетив порты шести иностранных государств.
Торжественная церемония встречи корветов «Совершенный» и «Резкий», а также танкера «Печенга» состоялась во Владивостоке, передает ТАСС.
В рамках дружественных визитов российские корабли заходили в порты Малайзии, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Камбоджи и Китая.
«Сегодня мы с вами встречаем отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий», среднего морского танкера «Печенга» в родной базе после выполнения задач боевой службы», – заявил командующий флотом Виктор Лиина.
Он добавил, что иностранные государства высоко оценили морскую культуру и выправку экипажей.
По возвращении командирам кораблей традиционно вручили запеченных поросят, а отличившиеся моряки получили государственные награды. Дальний поход стартовал 12 февраля 2026 года. Во время маневров экипажи успешно отразили воздушные атаки, уничтожили морские беспилотники и отработали противолодочные задачи совместно с вертолетом Ка-27.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход. В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам. В апреле моряки покинули китайский город Чжаньцзян для продолжения миссии.