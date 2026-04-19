Tекст: Денис Тельманов

На Сумском направлении войска «Север» ведут ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области, рередает Telegram-канал «Севеиный ветер». В районах Ястребщины, Иволжанского, Марьино, Малой Рыбицы, Шостки, Таратутино, Суходола, Коренек и Новой Сечи были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ.

В Шосткинском районе идет зачистка приграничных лесов, штурмовые группы продвинулись до 400 метров на двух участках.

В Сумском районе продвижение отмечено на двадцати двух участках, местами до 500 метров. Анализ некрологов подтвердил уничтожение резервов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в селе Никольское.

В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются у Новодмитровки и восточнее Таратутино, где штурмовые группы продвинулись на трех участках до 500 метров. Официальное освобождение села Таратутино не подтверждено – идут бои восточнее населенного пункта, по резервам противника наносятся удары.

На Харьковском направлении продолжаются бои и удары по скоплениям сил ВСУ в районах Веселого, Избицкого, Липцов, Митрофановки, Великого Бурлука и Землянки. В Чугуевском районе зафиксированы небоевые потери ВСУ.

Вдова погибшего инструктора 425 ошп сообщила, что он умер от менингоэнцефалита, не обращаясь за медицинской помощью из-за опасения быть отправленным в штурмовую группу.

На Липцовском направлении существенных изменений не произошло, удары наносились по целям противника. На Волчанском направлении отмечено продвижение на восьми участках до 500 метров, штурмовики зачищают леса возле села Бочково, идут бои в районе Покаляного и южнее Верхней Писаревки.

Подразделения РХБЗ нанесли удар ТОС по опорному пункту противника севернее Бударок. На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 200 метров.

За сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 180 человек, из них свыше 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области. В Сумской области уничтожены бронемашина «Хамви», БМП, гаубица Д-30, шесть пикапов, три грузовика, 28 пусковых установок и 51 беспилотник различных типов.

В Харьковской области уничтожены миномет, станция РЭБ, пять пикапов, микроавтобус, три квадроцикла, восемь пусковых установок и 30 беспилотников. На Великобурлукском направлении уничтожены два пикапа, багги, две пусковые установки и три беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Зыбино в Харьковской области. Российские подразделения в рамках спецоперации на Украине продвинулись на нескольких направлениях.

Украинская армия за сутки в боях с группировкой «Север» потеряла более 220 человек. Всего потери вооруженных сил Украины за сутки превысили 1 тыс. бойцов.