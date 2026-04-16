Tекст: Алексей Дегтярёв

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, поразив живую силу противника в Сумской и Харьковской областях. Уничтожены до 145 солдат, станция радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов, указало ведомство в Max.

Бойцы группировки «Запад» улучшили позиции по переднему краю в Харьковской области и в ДНР. Противник лишился 190 человек, трех артиллерийских орудий и двух складов боеприпасов. Одновременно Южная группировка заняла более выгодные рубежи, ликвидировав свыше 145 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США.

Группировка «Центр» нанесла поражение украинским бригадам в Днепропетровской области и ДНР, потери противника достигли 340 человек. Уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Тем временем подразделения «Востока» продвинулись в глубину неприятельской обороны на запорожском направлении.

Силы группировки «Днепр» ударили по позициям врага в районе Орехова и Преображенки. Там ликвидированы более 40 украинских военных, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

В прошлые сутки украинская армия на ряде направлений потеряла более 1,1 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники.

В начале апреля Минобороны также сообщало о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции.