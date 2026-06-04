Заслуженный тренер России по гимнастике погиб под колесами мотоцикла в Москве

Мотоциклист насмерть сбил заслуженного тренера России Селифанова в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заслуженный тренер России по гимнастике 72-летний Вячеслав Селифанов погиб под колесами мотоцикла в Москве. Смертельное ДТП произошло поздно вечером 3 июня, сообщает «МК: срочные новости». Селифанов с женой переходили дорогу на зеленый свет, когда светофор начал мигать. В этот момент на высокой скорости в мужчину врезался байкер.

От сильного удара пожилой мужчина получил тяжелую травму головы. Врачи скорой помощи пытались довезти пострадавшего до клиники, однако он скончался в пути. Супруга наставника избежала физических травм.

Водитель мотоцикла сломал ногу, медики оказали ему помощь и отпустили домой. Мужчина заявил, что также ехал на зеленый свет и не успел затормозить. Сейчас правоохранительные органы детально устанавливают все обстоятельства инцидента.

Селифанов долгие годы работал в столичном гимнастическом клубе «Динамо» и был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову. Никулинский суд столицы отправил виновника этого дорожно-транспортного происшествия под домашний арест.

А в августе прошлого года на Ходынском бульваре Москвы в результате столкновения с электровелосипедом погибли водитель и пассажир мотоцикла.