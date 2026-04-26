В Москве лжесотрудники «Госуслуг» обманули пенсионерку на 40 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В прокуратуре столицы сообщили, что злоумышленник позвонил пожилой женщине и сообщил об «утечке данных» и якобы оформленной на нее доверенности, потребовав снять все накопления для их проверки, передает РИА «Новости».

В ходе телефонного разговора мошенник ввел в заблуждение также дочь пенсионерки, которая присутствовала при звонке. Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионерка частями снимала деньги со счетов, фотографировала купюры, упаковывала их и передавала дочери. Та, в свою очередь, передавала наличные курьерам, называя им несуществующий номер обращения в финансовом органе.

После того как все сбережения были переданы мошенникам, они убедили дочь пенсионерки закрыть свои вклады и перевести средства на так называемый безопасный счет через курьеров. Кроме того, под давлением аферистов женщина продала свой автомобиль и передала им вырученные деньги.

Общий ущерб от действий мошенников составил более 39,7 млн рублей. В Тушинской межрайонной прокуратуре подчеркнули, что установление причастных к преступлению находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, что пожилая москвичка, испугавшись вымышленного обыска, передала курьерам телефонных аферистов более 6 млн рублей, старинные монеты и ювелирные украшения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лжесиловики выманили у 78-летней москвички 25 млн рублей. Другой столичный пенсионер передал телефонным аферистам более 10,4 млн рублей. Злоумышленники похитили у 76-летней женщины все сбережения и два золотых слитка под предлогом утечки электронной подписи.