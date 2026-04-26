В Москве лжесотрудники «Госуслуг» обманули пенсионерку на 40 млн рублей
Мошенники, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги», обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на сумму более 39,7 млн рублей в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
В прокуратуре столицы сообщили, что злоумышленник позвонил пожилой женщине и сообщил об «утечке данных» и якобы оформленной на нее доверенности, потребовав снять все накопления для их проверки, передает РИА «Новости».
В ходе телефонного разговора мошенник ввел в заблуждение также дочь пенсионерки, которая присутствовала при звонке. Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионерка частями снимала деньги со счетов, фотографировала купюры, упаковывала их и передавала дочери. Та, в свою очередь, передавала наличные курьерам, называя им несуществующий номер обращения в финансовом органе.
После того как все сбережения были переданы мошенникам, они убедили дочь пенсионерки закрыть свои вклады и перевести средства на так называемый безопасный счет через курьеров. Кроме того, под давлением аферистов женщина продала свой автомобиль и передала им вырученные деньги.
Общий ущерб от действий мошенников составил более 39,7 млн рублей. В Тушинской межрайонной прокуратуре подчеркнули, что установление причастных к преступлению находится на особом контроле.
Ранее сообщалось, что пожилая москвичка, испугавшись вымышленного обыска, передала курьерам телефонных аферистов более 6 млн рублей, старинные монеты и ювелирные украшения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лжесиловики выманили у 78-летней москвички 25 млн рублей. Другой столичный пенсионер передал телефонным аферистам более 10,4 млн рублей. Злоумышленники похитили у 76-летней женщины все сбережения и два золотых слитка под предлогом утечки электронной подписи.