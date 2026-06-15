Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.4 комментария
Путин провел рабочую встречу с главой Минтранса Никитиным
Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным состояние отрасли
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, сообщили в Кремле.
Владимир Путин провел переговоры с министром транспорта Андреем Никитиным, сообщается на сайте Кремля.
Стороны рассмотрели этапы выполнения главных инфраструктурных программ и пути совершенствования отечественного транспортного комплекса. Президент назвал данную сферу важнейшей государствообразующей отраслью.
В ноябре прошлого года президент обсудил с главой Минтранса Никитиным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.