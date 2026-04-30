Медведев заявил о прагматизме администрации США после разговора Путина и Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Медведев, выступая на марафоне «Знание. Первые», «сказать, что мы в лице Соединённых Штатов имеем абсолютного медиатора я, конечно, не могу, но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. Даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает», передает РИА «Новости».

Медведев отметил, что администрация Трампа, по сравнению с предыдущей администрацией Джо Байдена, проявляет большую заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

Зампред Совбеза напомнил, что именно при Байдене были совершены основные финансовые переводы и дотации Украине. По словам Медведева, администрация Байдена «просто запрягала колесо войны и финансировала конфликт в максимальной степени».

Он при этом выразил сомнение в эффективности США как посредника в международных конфликтах, отметив, что роль универсального посредника чрезвычайно сложна и «вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях».

Ранее американский лидер после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что решение для украинского кризиса удастся найти «сравнительно скоро».

Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, который продолжался более полутора часов.

Президент США заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.