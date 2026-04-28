США исключили делегата России из подготовки к саммиту G20

Биричевский сообщил, что представителя российской делегации, несмотря на наличие аккредитации, не допустили до участия в подготовительных мероприятиях G20 в ходе весенних встреч Бреттон-Вудских институтов, передает РИА «Новости».

По его словам, российский делегат получил визу и бейдж участника, однако впоследствии выяснилось, что он не прошел все этапы согласования. Биричевский отметил: «Это был такой неприятный казус, который говорит о том, что американцы не способны до конца честно выполнять те председательские функции, которые на них возложены».

Российская сторона выразила демарш США по двусторонним каналам, подчеркнув недопустимость подобных инцидентов. Биричевский добавил, что Москва надеется на реакцию Вашингтона, иначе не исключено принятие более жёстких мер, вплоть до бойкота мероприятий, что может повлиять на подготовку саммита G20.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пока не принятом решении об участии Владимира Путина в саммите в Майами.



