Мирный житель пострадал при ударе украинского беспилотника по Горловке

Tекст: Ольга Иванова

Глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале подтвердил факт происшествия. «В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки ранен мирный житель», – написал градоначальник.

Населенный пункт располагается в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших в регионе. До начала конфликта в Донбассе там проживало свыше 250 тыс. человек.

Город имеет важное экономическое значение. На его территории работают угледобывающие предприятия и крупный химический концерн «Стирол».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Никитовском районе Горловки из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека.

В начале июня в результате атак украинских беспилотников в ДНР погиб один мирный житель.

В конце мая глава республики Денис Пушилин сообщил о ранении пяти гражданских лиц.