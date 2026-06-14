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Мирный житель пострадал при ударе украинского беспилотника по Горловке
В результате удара вражеского дрона в Калининском районе крупного промышленного центра ДНР получил тяжелые травмы один человек.
Глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале подтвердил факт происшествия. «В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки ранен мирный житель», – написал градоначальник.
Населенный пункт располагается в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших в регионе. До начала конфликта в Донбассе там проживало свыше 250 тыс. человек.
Город имеет важное экономическое значение. На его территории работают угледобывающие предприятия и крупный химический концерн «Стирол».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Никитовском районе Горловки из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека.
В начале июня в результате атак украинских беспилотников в ДНР погиб один мирный житель.
В конце мая глава республики Денис Пушилин сообщил о ранении пяти гражданских лиц.