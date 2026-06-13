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Пушилин сообщил о ранении ребенка и двух взрослых при атаке ударных дронов ВСУ
Девятилетняя девочка и ее мать пострадали в ДНР от ударных дронов ВСУ
Три мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе ребенок, пострадали в субботу из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 г.р. и ее мама, женщина 1999 г.р. В Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина 1976 г.р. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написал он.
Пушилин уточнил, что атака дронов ВСУ также привела к повреждению жилого домостроения, трех объектов гражданской инфраструктуры, грузового и трех легковых автомобилей в городских округах Горловка, Дебальцево, Докучаевск и Енакиево, Кременевке (Володарский м.о.).
Ранее в этот же день в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на территории Никитовского района пострадали два человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил 12 июня о ранении пяти гражданских лиц из-за ударов беспилотников. В субботу он заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы».