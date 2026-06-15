Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.0 комментариев
Сибирячка жестоко избила чужого ребенка на детской площадке
В Новосибирске госпитализировали ребенка после нападения женщины на площадке
На детской площадке в Новосибирске женщина пнула чужого ребенка, мальчика госпитализировали.
Инцидент произошел в Кировском районе города, передает ТАСС. На распространившихся в Сети кадрах видно, как юный велосипедист случайно сбил оказавшегося на пути малыша. Разгневанная мать подняла своего ребенка, после чего оттолкнула виновника столкновения и ударила его ногой.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. «На детской площадке одного из многоквартирных домов в Кировском районе города Новосибирска женщина причинила малолетнему ребенку телесные повреждения. После произошедшего малолетнего доставили в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Сотрудники полиции уже опросили очевидцев конфликта. Правоохранители устанавливают личность нападавшей.
Мама госпитализированного мальчика написала заявление и получила направление на судебно-медицинскую экспертизу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прохожий в Сургуте избил восьмилетнего мальчика из-за случайного столкновения с велосипедом.
В мае правоохранители задержали жителя Новосибирска за нападение с кулаками на двух подростков.
В прошлом году подмосковная полиция составила административный протокол на женщину, ударившую чужого ребенка на детской площадке.