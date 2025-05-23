Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Мигрантка избила чужого ребенка на детской площадке в Мытищах
В подмосковном городе Мытищи в результате конфликта на детской площадке женщина нанесла телесные повреждения восьмилетнему ребенку, на нее составили административный протокол, сообщили в подмосковной полиции.
Инцидент произошел на улице Борисовка в Мытищах, женщина 1995 года рождения, уроженка одной из республик ближнего зарубежья, несколько раз ударила восьмилетнего мальчика во время ссоры на детской площадке, указало ведомство в своем Telegram-канале.
После случившегося она покинула место происшествия, однако вскоре была задержана и доставлена в отдел полиции.
Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, и после этого он был отпущен домой. В ближайшее время мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу для оценки характера и степени полученных повреждений.
В отношении женщины полицией составлены протоколы по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и нарушении правил пребывания иностранными гражданами в России. Проверка обстоятельств продолжается, вопрос о дальнейшей ответственности будет решаться по итогам дознания.
В начале апреля правоохранители задержали подростка по подозрению в убийстве ребенка в Дмитровском городском округе Московской области.