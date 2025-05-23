Мигрантка избила чужого ребенка на детской площадке в Мытищах

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на улице Борисовка в Мытищах, женщина 1995 года рождения, уроженка одной из республик ближнего зарубежья, несколько раз ударила восьмилетнего мальчика во время ссоры на детской площадке, указало ведомство в своем Telegram-канале.

После случившегося она покинула место происшествия, однако вскоре была задержана и доставлена в отдел полиции.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, и после этого он был отпущен домой. В ближайшее время мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу для оценки характера и степени полученных повреждений.

В отношении женщины полицией составлены протоколы по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и нарушении правил пребывания иностранными гражданами в России. Проверка обстоятельств продолжается, вопрос о дальнейшей ответственности будет решаться по итогам дознания.

В начале апреля правоохранители задержали подростка по подозрению в убийстве ребенка в Дмитровском городском округе Московской области.