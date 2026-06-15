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    Семьи «на аутсорсе» не бывает
    15 июня 2026, 11:54 Мнение

    Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

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    У меня есть друзья. Это многодетное семейство ученых-биологов из МГУ, которые в какой-то момент уехали из Москвы и поселились в большом доме на берегу Волги в 300 км от столицы. Когда они уезжали, у них уже было пять детей, а потом еще шесть появилось. 11 детей и деятельные активные моложавые родители, умудрившиеся в прошлом году поступить еще и на второе высшее образование – педагогическое.

    Маша с Сашей мне рассказали свою историю, которая объясняет, почему у них это все так получилось. «Как-то раз мы пришли в нашу московскую школу – хорошую школу, где детьми занимаются много и качественно. Множество кружков и дополнительных занятий отнимали почти все время. Дети были заняты каждый день с утра до вечера, и в субботу тоже. И вот мы решили после очередного родительского собрания поговорить с директором. Главный вопрос: а когда же при таком расписании семьей жить? На что директор – прекрасный, неравнодушный человек – ответила: «а семья – по воскресеньям!».

    Именно после этого разговора Саша и Маша поняли, что им такое не подходит, собрали детей, упаковали вещи – и уехали жить на Волгу. Они организовали семейную школу и сами взялись за обучение собственных детей. Все это сопровождалось естественным сельским совместным бытом. Завели корову, кур, рыбачили, огородничали и прочее. Просто начали жить по-настоящему вместе.

    Естественно, возникает вопрос: а на что они жили? На то же, на что и в Москве – они продолжили преподавать биологию онлайн, плюс какие-то еще научные проекты, для которых тоже совсем не обязательно находиться в городе.

    Для современного жителя, бесконечно бегущего в мир эффективности мегаполиса, все это звучит, мягко говоря, странно. Это выбивается из шаблона современной жизни, это ненормально. А что нормально?

    Сегодня норма – это когда папа и мама уходят утром на работу, предварительно по пробкам доставив своего ребенка в детский сад или школу. А потом нанятый человек – няня – возит бедного школьника по многочисленным кружкам. Наступает вечер. Уставшие родители дома, ребенок уже спит. Завтра рано вставать, чтобы снова стоять в пробке. Уставшая жена раздражена уставшим мужем – и наоборот. Это наша городская семейная «идиллия».

    Именно от нее бежали Саша и Маша. Они решили, что семья – это не эпизод личной жизни, наполненной более важными задачами: карьерой, потреблением новых гаджетов и накопительством. Они решили, что семья – это основа человеческого бытия. Не абстрактного человечества вообще, а личная судьба.

    Зачем заводить жену, мужа и детей – если это только эпизод, не суть жизни, а только ее часть? Мы же прекрасно понимаем драматизм этих многочисленных фильмов, в которых герой печалится о том, что провел жизнь не в общении с близкими людьми, а – в пусть и успешной – гонке за деньгами, карьерой, признанием. Упущенные минуты, дни, месяцы, годы, которые были нам даны для того, чтобы видеть и чувствовать своих детей, превращающихся во взрослых. Это могло и должно было произойти при нашем непосредственном участии – но не произошло. Вернее, произошло главным образом при участии других – чужих – людей.

    А как не дать орущему ребенку телефон, чтобы он закрыл рот? А как самому заняться математикой с детьми? А как играть с сыновьями в футбол еженедельно? А как поставить совместный спектакль на день рождения одного из детей? Это ведь трудно. От слова «труд». Семья – это настоящий труд. Который по-настоящему облагораживает и вас, и детей. Труд, который строит настоящую, а не номинальную семью.

    Семья – наивысшая точка трудовой деятельности. В ней заключено все. И физическое развитие, и умственное, и психологическая школа эмпатии. Человек расцветает в семье, если это действительно семья – то есть пространство деятельной любви и творческой заботы. Саша и Маша не дадут соврать.

    В 2020 году мы тоже всей семьей окончательно переехали из Москвы в деревню. И моя жизнь разделилась на до и после. В Москве были школы, кружки, няни, работа в офисе папы и мамы. С детьми совместные выходные (иногда) и несколько недель отпуска в год. После переезда мы обзавелись хозяйством и открыли небольшой семейный ресторан в деревне. И родители, и четверо детей стали единственными работниками и там, и там.

    А еще мы открыли небольшую школу, где я стал учителем истории. Потом – с младшим сыном – дошло до того, что, помимо истории, я начал преподавать философию и английский. Мы проводили очень много времени вместе. Мы ухаживали за животными вместе, вместе готовили и кормили гостей. Вместе работали, учились и отдыхали.

    И это было непросто. Особенно поначалу. Да, это было трудно. (Опять это же слово «труд»). И вот – слава труду! – мы научились жить общей жизнью, мы обрели совместное бытование. Только после этого стало понятно, что такое настоящая семья.

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