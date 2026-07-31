Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.0 комментариев
Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
Московский суд вынес решение о заочном аресте дочери политика Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации.
Замоскворецкий районный суд принял решение о заочном аресте Жанны Немцовой, передает ТАСС. Ей вменяют участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева (признан в России иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной структуры.
В марте аналогичную меру пресечения избрали бывшему журналисту издания «Коммерсант» Владимиру Соловьеву.
В прошлом году по обвинению в руководстве нежелательной организацией суд отправил под заочный арест основательницу «Медузы» (иноганет, нежелательная организация) Галину Тимченко (признана в России иноагентом).