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    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.

    8 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    3 комментария
    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня

    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 03:35 • Новости дня
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    @ Reduan Dris/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с наплывом мигрантов на испанскую Сеуту напомнила нашествие варваров на Рим в 410 году н.э. главе РФПИ и спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллу Дмитриеву.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город на севере Африки из Марокко вплавь и пешком.

    «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в социальной сети Х.

    Дмитриев добавил к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    До этого Дмитриев написал о том, что ЕС/Великобритания пожинают плоды  катастрофической политики миграции.

    «Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    31 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте

    Грушко: Страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали солидарность с Испанией

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте
    @ Jesafas Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения стран Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуацией с мигрантами в Сеуте является примером так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложения о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте проявлением так называемой европейской солидарности, передает РИА «Новости».

    «Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», – подчеркнул дипломат.

    По словам Грушко, в сложившейся ситуации испанцам никто не собирается помогать. Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с испанской Сеутой, причем сотни смогли прорваться на территорию анклава. В ответ власти стянули туда дополнительные силы полиции и военных, а премьер Италии Джорджа Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Также Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность односторонней приостановки участия страны в Шенгенской зоне.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

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    31 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    В испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва тысяч мигрантов

    Reuters: Тысячи мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в североафриканский город Сеута после того, как тысячи мигрантов прорвались через границу со стороны Марокко.

    Мадрид направил в Сеуту 200 бойцов полицейского спецназа и 60 военнослужащих для поддержки местных сил правопорядка на фоне резкого увеличения числа нелегалов, передает Reuters.

    По данным испанского государственного телеканала TVE, только за один день 30 июля в город проникли от двух до трех тысяч человек.

    На кадрах видно, как толпы людей на надувных кругах добираются до берега или штурмуют сухопутные заграждения.

    В соседнем марокканском городе Фнидек полиция применила водометы, чтобы сдержать толпу.

    «Было очень тяжело. Полиция пыталась нас остановить. Но наша воля и решимость позволили нам добраться сюда», – рассказал один из мигрантов Джадид Закария.

    Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    Власти Сеуты сообщили об обнаружении девяти тел погибших, в результате чего общее число жертв попыток пересечения границы за последние месяцы достигло 60 человек.

    В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка планируют посетить Сеуту для проведения экстренных совещаний.

    По данным издания Atalayar, ситуация на морской границе, соединяющей автономный город Сеута с Марокко, вышла из-под контроля. Первоначально различные источники сообщали о 800, затем о более чем тысяче мигрантов.

    Однако прямые трансляции нескольких испанских телеканалов указывают на гораздо большую цифру. В некоторых сообщениях говорится о 20 тыс.–30 тыс. человек. И, судя по количеству толпящихся у забора, отделяющего Сеуту от марокканской территории, эти цифры нельзя считать преувеличенными.

    Текущий кризис напоминает события 2021 года, когда в город с населением 85 тыс. человек проникли около 10 тыс. нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск помог выпустить запрещенный в Германии фильм про мигрантов. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    31 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за мигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Рим рассматривает возможность приостановки Шенгенского соглашения с Мадридом на фоне массового наплыва нелегалов в испанский автономный город Сеута, о чем заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией, передают испанские СМИ. Причиной стал резкий рост числа нелегальных мигрантов, проникающих в Сеуту, расположенную на северном побережье Африки.

    «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, в том числе таким, как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией», – приводит ТАСС слова Мелони в социальных сетях.

    Только за последнюю неделю более 1,5 тыс. человек добрались до Сеуты из Марокко вплавь или пешком. По некоторым оценкам, общее число прибывших может достигать 20 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим.
    Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    31 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Лесной пожар во Франции спровоцировал взрывы снарядов Второй мировой

    Масштабный лесной пожар во Франции привел к детонации артиллерийских снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Огонь охватил коммуну Ле-Порж, спровоцировав детонацию более 100 старых боеприпасов на заброшенном складе, при этом один из них насквозь пробил жилой дом.

    Стихия бушует на юго-западе страны, кромка пламени растянулась на 240 километров, передает РИА «Новости». Возгорание пока не удалось локализовать.

    «В разгар пожара на пути огня оказался забытый склад снарядов, который, по данным муниципалитета, датируется периодом Второй мировой войны. В ночь на 24 июля коммуна Ле-Порж была охвачена огнем. Пламя высотой более десяти метров пожирало дома, после чего раздался оглушительный грохот, похожий на «грохот войны»», – отмечается в публикации.

    Мэр коммуны Марсьяль Занинетти рассказал, что изначально причиной грохота считали газовые баллоны. Всего местные жители услышали около 100 разрывов. Часть боеприпасов сдетонировала, остальные разлетелись по окрестностям.

    Один отлетевший снаряд пробил жилое здание, однако в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента оперативно прибыли саперы для зачистки территории.

    Европа страдает от рекордной жары, особенно сильно стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что страна столкнулась с беспрецедентным количеством природных возгораний с 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    При тушении масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников экстренных служб.

    Бушующие лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе страны.

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    31 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о тревоге Москвы из-за ядерных учений ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Предстоящие совместные ядерные маневры Берлина и Парижа вызывают серьезную озабоченность в Москве несмотря на заявления немецкого руководства об их безъядерном статусе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Руководство Германии на словах декларирует приверженность международно-правовым обязательствам, устанавливающим безъядерный статус страны.

    «Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре «Два плюс четыре»», – заявил дипломат ТАСС.

    Однако на практике, по его словам, наблюдается сопряжение с ядерными странами. Нечаев уточнил, что с Францией проводятся совместные ядерные миссии и учения, включающие доставку ядерного оружия и дозаправку французских самолетов.

    «Это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?» – задался вопросом дипломат.

    Нечаев упомянул о наличии нераскрываемых договорных форматов между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об интенсификации ядерного диалога.

    Ранее агентство DPA сообщало, что осенью планируется участие военнослужащих немецкой армии во французских ядерных маневрах.


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    31 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Маск предрек полное разрушение бюджета Испании из-за мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск.

    Ситуация в Испании обострилась после незаконного перехода границы около 60 тыс. человек за сутки, передает РИА «Новости». Реагируя на кризис, Илон Маск написал в социальной сети X: «Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами».

    Бизнесмен также добавил, что предоставление бесплатных благ приведет к переселению в европейскую страну 90% населения Земли. Данное заявление стало продолжением публичного конфликта миллиардера с испанским премьер-министром Педро Санчесом, начавшегося в январе 2026 года из-за легализации 500 тыс. приезжих.

    Санчес назвал прорыв границы исключительным событием. Для стабилизации обстановки власти экстренно направили дополнительные подразделения армии и полиции. Министр обороны Маргарита Роблес пообещала выслать нарушителей в Марокко, при этом более 25 тыс. нелегалов уже отправлены на родину.

    За сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Минобороны Маргарита Роблес Фернандес заявила об обязательной отправке нарушителей обратно на родину.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    31 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    Париж усилил контроль на границе с Испанией из-за мигрантов

    Франция усилила контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массового прорыва марокканских нелегалов в Сеуту французские власти приняли решение немедленно ужесточить проверки на рубежах с соседним государством.

    Париж усиливает проверки на рубежах с Испанией из-за обострения миграционного кризиса в африканском анклаве Сеута, передает РИА «Новости».

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы, сотням нелегалов удалось прорваться на испанскую территорию.

    Глава французского МВД Лоран Нуньес прокомментировал происходящее в социальной сети. «В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе. Кроме того, будут задействованы пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок», – написал министр.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким наплывом мигрантов, которые пробираются в город пешком и вплавь. Для сдерживания толпы Мадрид перебросил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военных.

    Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимыми кадры массового прорыва мигрантов.

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    31 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Вооруженный ножом вор попытался ограбить Минздрав Франции

    Вооруженный преступник попытался украсть семь компьютеров из Минздрава Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже задержали рецидивиста, который проник в министерство здравоохранения и попытался вынести в сумках семь рабочих компьютеров.

    Ранним утром злоумышленник проник в ведомственное здание на проспекте Дюкен, передает РИА Новости.

    «Около 6.00 (7.00 мск) мужчина, вооруженный ножом, проник в здание на проспекте Дюкен… По прибытии он выбросил две сумки с семью рабочими компьютерами», – цитирует французская Figaro источник в полиции.

    Внутрь министерства мужчина попал через обычно запертый аварийный выход. Оказавшись на первом этаже, он успел обыскать около 40 кабинетов, пока не попал в объективы камер видеонаблюдения. Охранники попытались остановить вора, но тот выхватил нож и выбежал на улицу.

    Вскоре патрульный экипаж заметил убегающего преступника и задержал его. При досмотре у мужчины обнаружили набор отмычек. Сейчас он находится под стражей, а полиция выясняет мотивы кражи.

    По предварительным данным, ранее суд уже запретил этому человеку въезжать на территорию Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе двое злоумышленников ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

    Осенью прошлого года преступники похитили бесценные драгоценности из коллекции Наполеона в Лувре.

    В феврале 2025 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во французском городе Мюлуз.

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    31 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Число погибших по пути в Сеуту мигрантов возросло до 57 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв среди беженцев, пытавшихся добраться из Марокко до испанского анклава на севере Африки, достигло 57 человек.

    Не менее 57 человек погибли при попытке проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута. Обновленные данные о трагедии на северном побережье Африки приводит газета El Pais, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о 41 погибшем. Известно, что тысячи мигрантов пытались попасть в город вплавь или пешком.

    Для этого они обходили специальный волнолом, который служит границей между Сеутой и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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