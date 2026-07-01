Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Маск помог выпустить запрещенный в Германии фильм про мигрантов
Маск помог выпустить запрещенный в Германии фильм Уве Болла про мигрантов
Скандальная картина режиссера Уве Болла получила шанс на международный релиз благодаря публикации в соцсети американского предпринимателя Илона Маска.
Миллиардер оказал поддержку ленте «Гражданин-мститель», повествующей о борьбе с приезжими бандитами, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Variety.
Изначально картина вышла лишь в ограниченный прокат на территории США. В Германии фильму отказались выдавать прокатное удостоверение.
Сюжет боевика основан на реальных событиях, произошедших в Гамбурге десять лет назад. Тогда группа мигрантов совершила жестокое преступление против несовершеннолетней девочки, однако реальный тюремный срок получил лишь один злоумышленник. Немецкие власти посчитали картину опасной.
Режиссер пытался оспорить запрет через суд, но проиграл процесс. Ему заявили: «Фильм подстрекает к насилию в отношении мигрантов». После этого в ситуацию вмешался владелец платформы X (бывшийTwitter, заблокирован в РФ).
Компания Quiver Distribution выкупила права на глобальный показ боевика сразу после поста бизнесмена. При этом ленту все равно не увидят зрители Британии, Южной Кореи и немецкоговорящих стран. Ранее Уве Болл прославился экранизациями видеоигр Postal, BloodRayne и Far Cry.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Илон Маск пригрозил судом немецкому телеканалу ZDF из-за обвинений в призывах к нападениям на мигрантов.
Британское правительство раскритиковало миллиардера за провоцирование уличных беспорядков в Белфасте.
В прошлом году предприниматель назвал возможный запрет партии «Альтернатива для Германии» радикальной атакой на демократию.