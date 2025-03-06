Австралийская Cortical Labs создала биокомпьютер на клетках мозга человека

Австралийская Cortical Labs представила первый биокомпьютер на нейронах мозга человека

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ABC, австралийская компания Cortical Labs, базирующаяся в Мельбурне, презентовала инновационный биокомпьютер CL1, функционирующий благодаря выращенным в лаборатории нейронам человеческого мозга. Этот компьютер способен выполнять задачи, ранее недоступные традиционным системам, отмечает ТАСС.

Научный руководитель Cortical Labs Бретт Каган отметил, что выращенные нейроны могут обучаться и взаимодействовать, открывая новые возможности для моделирования заболеваний, тестирования лекарств и создания искусственного интеллекта. Он также подчеркнул, что CL1 «более динамичен и устойчив, чем любой существующий искусственный интеллект».

Биокомпьютер CL1 построен на основе нейронных сетей, формируемых на кремниевом чипе, что позволяет ему обучаться быстро и гибко, превосходя традиционные чипы, такие как в системах ChatGPT. Устройство описывается как «тело в коробке», оснащенное необходимыми системами для поддержания нейронов.

Компания в настоящее время разрабатывает сервер на основе 30 модулей CL1, который планируют запустить в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Ожидается, что персональные биокомпьютеры могут появиться в продаже во второй половине 2025 года по цене 35 тыс. долларов за блок.

Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович выразил опасения по поводу внедрения чипов в мозг, считая, что это может угрожать свободной воле человека.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против стартапа Neuralink Илона Маска. Между тем сам американский предприниматель заявил, что в будущем использование мозговых имплантов Neuralink станет обыденностью.