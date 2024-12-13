США начали расследование против стартапа Маска Neuralink

Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать возможные нарушения в Neuralink Маска

Tекст: Елизавета Шишкова

Маск сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), опубликовав письмо от своего адвоката. В письме указывается, что комиссия требует от Маска согласиться на денежную выплату, иначе предпринимателю грозят обвинения, подробности которых адвокат не раскрывает.

Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось о другом расследовании в отношении Neuralink, которое начало управление генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США. Это расследование было инициировано по запросу прокуратуры после жалоб сотрудников компании на нарушения американского закона, регулирующего эксперименты над животными, передает ТАСС.

Стартап Neuralink, созданный Маском в июле 2016 года, занимается разработкой нейроинтерфейсов, позволяющих вживлять чипы в человеческий мозг. Маск считает, что такие технологии помогут людям научиться управлять компьютером силой мысли и противостоять искусственному интеллекту. В мае 2023 года компания заявила о получении разрешения от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США на проведение клинических испытаний на людях.

В январе 2024 года установили имплант компании Neuralink первому человеку.

Позже, в августе, имплант от компании Neuralink установили второму человеку, и он, по словам Маска, «работает очень хорошо».

Сам Маск заявил, что в будущем использование мозговых имплантов Neuralink станет обыденностью.



