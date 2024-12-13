Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
США начали расследование против стартапа Маска Neuralink
Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать возможные нарушения в Neuralink Маска
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против стартапа Neuralink Илона Маска, требуя от предпринимателя согласиться на денежную выплату, иначе он может столкнуться с обвинениями.
Маск сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), опубликовав письмо от своего адвоката. В письме указывается, что комиссия требует от Маска согласиться на денежную выплату, иначе предпринимателю грозят обвинения, подробности которых адвокат не раскрывает.
Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось о другом расследовании в отношении Neuralink, которое начало управление генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США. Это расследование было инициировано по запросу прокуратуры после жалоб сотрудников компании на нарушения американского закона, регулирующего эксперименты над животными, передает ТАСС.
Стартап Neuralink, созданный Маском в июле 2016 года, занимается разработкой нейроинтерфейсов, позволяющих вживлять чипы в человеческий мозг. Маск считает, что такие технологии помогут людям научиться управлять компьютером силой мысли и противостоять искусственному интеллекту. В мае 2023 года компания заявила о получении разрешения от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США на проведение клинических испытаний на людях.
В январе 2024 года установили имплант компании Neuralink первому человеку.
Позже, в августе, имплант от компании Neuralink установили второму человеку, и он, по словам Маска, «работает очень хорошо».
Сам Маск заявил, что в будущем использование мозговых имплантов Neuralink станет обыденностью.