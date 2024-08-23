Маск назвал нормой жизни использование имплантов Neuralink в будущем

Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

Режиссер Франкини: В Европе не осталось настоящего искусства

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я решил переехать в Россию сразу после начала СВО. Я купил билет в Москву, но рейс отменили, и так – несколько раз. В итоге я прилетел в Москву через Ереван спустя неделю, но я был так счастлив ходить по русской земле, что поцеловал ее, когда приземлился!», – рассказал Франко Франкини, итальянский режиссер, директор компании Third Rome Productions.

«Главная проблема при переезде в Россию – это язык. Даже в столице очень мало людей говорят по-английски. Думаю, каждого иностранца должен сопровождать русскоязычный при прохождении бюрократических процедур. Что касается культуры, то мне не составило труда адаптироваться, я много раз бывал в России. Мне очень нравятся ваши люди и традиции. Я изучал русскую историю и литературу, поэтому у меня много общего с россиянами», – продолжил спикер.

«Россияне спрашивают меня, как мы можем соглашаться с безумной пропагандой ЛГБТ* в Европе. Но реальность такова, что большинство из нас ее просто ненавидят. Мы ее презираем. Наша Родина – Европа – оккупирована, отнята у нас горсткой отвратительных, злых людей. Нас ужасают разрушение государственных институтов, неконтролируемая массовая иммиграция, рост преступности, трудности с поиском жилья, проблемы с продуктами и бензином, постоянная ложь СМИ», – указал он.

«Наши католические ценности уничтожаются нашими правительствами. Ужасающая церемония открытия Олимпиады это ясно показала. В наших музеях не осталось настоящего искусства, оно заменено бездушной современной чепухой. Наши церкви разрушаются, наши книги переписаны фриками-нигилистами», – посетовал спикер.

«Иммиграционный указ Путина определенно даст европейцам надежду переехать в страну с правильными ценностями. Если до указа некоторые люди думали, что приехать в Россию бюрократически слишком сложно, теперь они определенно смотрят в сторону эмиграции – ради своих детей», – пояснил режиссер.

«Также указ поможет иностранцам, которые уже живут в России, с оформлением документов. Я думаю, что теперь процедуры будут проще и займут меньше времени. Но главное, указ в некотором роде легитимирует наше присутствие здесь, что не может не радовать», – подчеркнул собеседник.

«Я знаю около 20 человек, которые постоянно спрашивают о возможных способах переезда в Россию. Их основные вопросы: накопить достаточно денег на переезд и первое время, пока ищут работу, и как найти школу для детей. Это все образованные, творческие люди – актеры, продюсеры из Италии, Франции и США. Они не соглашались играть роли геев и не хотели помещать пропаганду ЛГБТ в свои фильмы», – резюмировал Франкини.

«Надеюсь, новый указ облегчит приезжающим иностранцам трудоустройство в России, а также упростит правила подачи документов и ускорит получение нужных справок и разрешений. Вообще, после моего переезда очень много поляков писали мне, спрашивали, как можно приехать в Россию. Теперь, очевидно, все, кто любит Россию и надеется на ее защиту, смогут осуществить свою мечту», – пояснил Марчин Миколаек, польский общественный деятель.



Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

Указ предоставляет право получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

Перечень государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Газета ВЗГЛЯД разобралась, почему миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу, а публицист Игорь Караулов объяснил концептуальный смысл нововведения.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России