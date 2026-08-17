Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Подросток на питбайке насмерть сбил экс-музыканта группы «Цветы» Петровского
Экс-музыкант группы «Цветы» Петровский погиб в ДТП во Владимирской области
Бывший участник группы Стаса Намина «Цветы» 74-летний Владислав Петровский погиб в ДТП с питбайком во Владимирской области, сообщили в окружении артиста.
«Вчера Владислава не стало. Петровский ехал на велосипеде, пересекая перекресток, в артиста на большой скорости влетел подросток, у которого не было водительских прав», – приводит ТАСС текст сообщения.
ДТП произошло в Петушинском районе. Подросток управлял питбайком.
В разные годы Владислав Петровский выступал в группе Стаса Намина «Цветы» в качестве клавишника и аранжировщика. В 1990-х годах он вместе с Александром Лосевым входил в коллектив, использовавший название и репертуар «Цветов».
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