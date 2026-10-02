Обвинение запросило создателю «Масяни» почти шесть лет колонии

Tекст: Денис Тельманов

Обвинение в ходе прений запросило для Куваева наказание по делу об уклонении от обязанностей иноагента и публичных призывах к действиям против государства, передает РИА «Новости».

«Гособвинитель в прениях запросил для Куваева пять лет и 11 месяцев лишения свободы, штраф в размере 290 тыс. рублей и запрет на пять лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, летом 2023 года мультипликатор, находясь за границей, опубликовал видеоролик, содержащий призывы против безопасности России и демонстрирующий ненависть к российской власти и спецоперации.

Кроме того, в 2023-2024 годах он не предоставил обязательные отчеты о зарубежном финансировании, тем самым нарушив закон об иностранных агентах.

В 2023 году Олег Куваев был объявлен в розыск. По информации Минюста, он выступал против спецоперации на Украине, участвовал в сборах средств для ВСУ и распространял недостоверные сведения о российской армии. В настоящее время он проживает за пределами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правоохранительные органы возбудили против Олега Куваева уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.

Ранее Следственный комитет начал проверку одного из эпизодов мультфильма «Масяня» на предмет разжигания вражды.

В марте текущего года московский суд за аналогичное правонарушение заочно приговорил блогера Максима Каца* (признан в России иноагентом) к девяти годам колонии.