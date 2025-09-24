Автор «Масяни» Куваев стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», сообщили собеседники ТАСС.

По этим данным, Куваев неоднократно нарушал требования закона о иноагентах.

По данным Невского районного суда Петербурга, за последний год Куваев был четыре раза оштрафован за несвоевременное предоставление отчетов об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы и за отсутствие маркировки иноагента на размещенных материалах на YouTube.

Общая сумма штрафов составила 140 тыс. рублей. По закону, если подобное нарушение совершается в третий раз в течение года, это может стать основанием для уголовного преследования.

В октябре 2023 года СК также возбудил против Куваева другое уголовное дело – по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Минюст сообщал, что Куваев участвовал в сборе средств для ВСУ и публиковал материалы, формирующие негативный образ России и ее армии. В настоящее время Куваев объявлен в розыск и, по данным правоохранителей, проживает в Израиле.

В августе СК начал проверку эпизода мультфильма «Масяня» из-за подозрений в распространении фейков об армии и разжигании вражды.

Создатель мультфильма Куваев ранее был признан иноагентом.