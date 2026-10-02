Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».