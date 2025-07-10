По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.4 комментария
Мерц заявил о планах закупить Patriot для передачи Киеву
Канцлер ФРГ сообщил о готовности передать Украине системы Patriot
Германия рассматривает возможность приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении ФРГ приобрести в США дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot для передачи Киеву, передает ТАСС. В ходе выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме Мерц подчеркнул, что Германия находится в тесном контакте с правительством США и президентом Дональдом Трампом по данному вопросу.
Мерц заявил: «Мы готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине. Два министра, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус, также тесно координируют свои действия с нашими партнерами для мобилизации дополнительной помощи».
Канцлер отметил, что Германия продолжает оказывать помощь Украине в сфере противовоздушной обороны, и перечислил текущие усилия по усилению украинской ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. Британско-французская инициатива по поддержке Украины не может выработать четкой стратегии, несмотря на попытки организовать новые встречи.