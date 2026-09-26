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ЕС призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ
ЕС призвал страны ограничить спрос на природный газ
Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен призвал европейские страны ограничить спрос на природный газ на фоне резкого роста мировых цен из-за конфликта с Ираном.
Европейский союз столкнулся с масштабным кризисом цен на энергоносители из-за последствий военного конфликта с Ираном, передает Reuters.
Фактическое закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители.
«Мы столкнулись с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок», – заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в письме министрам энергетики европейских стран.
Европа зависит от иностранных поставщиков, которые покрывают около 80% потребностей региона в газе. Дефицита предложения пока нет, но резкий рост цен мешает странам пополнять запасы перед зимой.
По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища заполнены на 70%, что на 12 процентных пунктов ниже прошлогоднего уровня.
Йоргенсен отметил, что ЕС подготовлен лучше, чем зимой 2021 года, благодаря увеличению импорта СПГ и развитию возобновляемой энергетики.
Однако он призвал правительства активнее готовиться к холодам, предложив ограничить температуру в общественных зданиях, запретить наружное отопление и отключить лишнее уличное освещение.
Кроме того, еврокомиссар Йоргенсен спрогнозировал Европе тяжелейшую зиму из-за цен на дизель
Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро. Дмитриев предрек Европе худшую зиму из-за отказа от российской энергетики.