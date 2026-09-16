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В Тюмени запустили испытания новейшего газотурбинного двигателя ТМ16
В Тюмени стартовали ресурсные испытания нового отечественного судового газотурбинного двигателя ТМ16, созданного всего за два года, они проводятся в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Ресурсные испытания газотурбинного двигателя судового типа ТМ16 начались во время Международного промышленно-энергетического форума TNF
В церемонии запуска приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Руслан Кухарук, передает ТАСС.
«Несмотря на сжатые сроки разработки, он [двигатель ТМ16] превосходит зарубежные аналоги по уровню КПД и экологическим характеристикам. При этом имеет сопоставимые массогабаритные параметры, что позволяет его монтировать без дополнительных капитальных вложений», – подчеркнул Алиханов.
Глава Газпрома Алексей Миллер, присоединившийся по видеосвязи, отметил, что агрегат мощностью 16 МВт создан предприятиями холдинга. Он выразил уверенность в надежности ТМ16, который в будущем станет серийным продуктом, укрепив технологическое лидерство отечественной газовой отрасли.
По словам гендиректора «Газпром энергохолдинга» Дениса Федорова, после завершения испытаний «Тюменские моторостроители» и партнеры будут готовы начать серийный выпуск.
Для этого на тюменском предприятии уже проведена комплексная модернизация. Новый двигатель разработали всего за два года, используя преимущественно российские комплектующие и материалы.
В прошлом году президент Владимир Путин отмечал, что страна способна создавать инновационные двигатели для энергетики в условиях санкций.
Тогда же Объединенная двигателестроительная корпорация отгрузила вторую серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М.