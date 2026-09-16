Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Число жителей старше 100 лет в Японии превысило 107 тыс. человек
Количество долгожителей в Японии достигло рекордных 107 тыс. человек
Министр здравоохранения Японии Кэнъитиро Уэно сообщил о рекордном числе жителей страны в возрасте от 100 лет и старше, которое составило более 107 тыс. человек.
В Японии проживают 107 677 человек, чей возраст составляет как минимум 100 лет, что почти на 8 тыс. превышает показатели прошлого года, пишет The New York Times.
Женщины составляют 88% от общего числа японских долгожителей. Самой пожилой жительнице страны, Фуё Кисимото, исполнилось 114 лет, а самому старому мужчине, Хикару Като, – 112 лет.
Профессор Гонконгского университета науки и технологии Стюарт Гител-Бастен объяснил высокую продолжительность жизни в Японии здоровым питанием, активным образом жизни и доступной медицинской системой. По его словам, преобладание женщин связано с гибелью многих мужчин в годы Второй мировой войны, а также с тяжелыми условиями труда и вредными привычками среди мужского населения.
На фоне роста числа долгожителей Япония сталкивается с падением рождаемости, которое премьер-министр Санаэ Такаити назвала «тихой чрезвычайной ситуацией». По прогнозам правительства, к 2070 году население страны сократится до 87 млн человек, при этом в настоящее время на каждое рождение приходится две смерти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной специалисты зафиксировали рекордное за всю историю сокращение населения Японии. В мае число детей в стране достигло исторического минимума.