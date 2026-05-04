Число детей в Японии достигло минимума за всю историю наблюдений

Tекст: Денис Тельманов

Число детей в Японии упало до исторического минимума и теперь составляет 13,29 млн человек, сообщает РИА «Новости». Такие данные привело министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

За год детей в стране стало меньше на 350 тысяч, а снижение фиксируется уже 45-й год подряд.

Доля детей в общей численности населения теперь составляет 10,8%, что также является антирекордом за всю историю наблюдений. В 1950 году эта доля превышала треть населения и составляла 35,4%.

Среди возрастных групп лидируют подростки 12–14 лет – их 3,09 млн, а детей младше трех лет всего 2,13 млн.

Японские власти отмечают, что старение общества и снижение рождаемости остаются одними из ключевых социальных вызовов. В ноябре 2025 года правительство создало специальный штаб по выработке мер против демографического спада, которым руководит премьер-министр Санаэ Такаити.

