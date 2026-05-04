  Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана
    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 15:00 • Новости дня

    Путин призвал советоваться с избирателями и показывать результаты работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатом на пост главы Мордовии Артемом Здуновым заявил о важности работы с избирателями.

    «Надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    Президент поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    4 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан.

    На пост временно исполняющего обязанности главы Дагестана Путин назначил Федора Щукина. Соответствующий указ уже подписан.

    Щукин родился в 1976 году и долгое время работал в судебной системе Нижегородской области. В феврале 2024 года он стал председателем Верховного суда Республики Дагестан. С 4 мая его полномочия на судейском посту прекращены в связи с уходом в почетную отставку.

    Кандидатура Щукина была предложена председателем Народного собрания Дагестана Зауром Аскендеровым на встрече с президентом 30 апреля.

    Меликов руководил регионом с октября 2020 года, сначала в статусе временно исполняющего обязанности, а затем в качестве избранного главы.

    В прошлом Меликов занимал должность сенатора, был первым заместителем директора Росгвардии, полномочным представителем президента России на Северном Кавказе, а также проходил военную службу во внутренних войсках МВД СССР и Российской Федерации.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о завершении работы Сергея Меликова на посту главы Дагестана.

    Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на должность нового руководителя региона.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    4 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Онищенко назвал захватившие большинство населения смертельные привычки

    Tекст: Катерина Туманова

    Никакие другие смертельно опасные привычки не захватывают такое количество людей, как курение и употребление алкоголя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает наибольшее число людей.

    Напомним, президент России Владимир Путин 2 мая подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках. В Вологодской области закрыли все алкомаркеты. Онищенко в марте призвал «не обсуждать, а запрещать вейпы» в России.


    4 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Дрон-камикадзе при ударе по промпредприятию в Брянской области ранил человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Дроны-камикадзе атаковали Брянское приграничье вечером воскресенья, ударив по промышленному предприятию, из-за чего ранения получил его сотрудник, сообщил в Max-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «ВСУ с помощью дрона–камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу», –написал он.

    Богомаз уточнил, что в регионе работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО 2 мая сбила 33 БПЛА над Брянской областью. Там же подросток пострадал при ударе ВСУ по жилому дому.

    4 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана

    @ nnoblsud.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Дагестан – непростой регион, из-за чего там достаточно активно менялись главы. Сейчас перед нами новый эксперимент – тандем Федора Щукина и Магомеда Рамазанова, кандидатура которого предложена на пост председателя правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Он назвал кадровое решение логичным.

    «В Дагестане накопилось большое количество проблем, связанных, в частности, с социально-экономическими вопросами и с кризисным реагированием», – отметил политолог Евгений Минченко. Он напомнил, что в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который выпускает «Минченко консалтинг», Сергей Меликов оказался «в самом низу «красной» зоны».

    Как указал собеседник, Федор Щукин, назначенный президентом России врио главы Дагестана, станет первым русским, возглавившим этот многонациональный регион в постсоветское время. Важно, что на пост председателя правительства предложен Магомед Рамазанов. «Кадровое решение – достаточно логичное и призвано исключить перекосы», – считает эксперт.

    «На мой взгляд, то, что Щукин будет работать в паре с Рамазановым, а также та форма, в которой это было заявлено, говорит о том, что такой тандем является консенсусным», – добавил Минченко. «Дагестан – непростой регион. В последние годы там достаточно активно менялись главы, проводились эксперименты с представителями местных элит – речь в частности о Рамазане Абдулатипове – предпринимались попытки с назначением человека со стороны, как Владимир Васильев, а затем Меликов», – отметил спикер.

    По его мнению, в случае с Васильевым и Меликовым ставка делалась именно на «силовой бэкграунд». «Сейчас же мы видим новый эксперимент. Я очень надеюсь, что он будет успешным», – заключил политолог.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Федора Щукина – председателя регионального Верховного суда. Назначенный чиновник прервал свой отпуск досрочно и находится в регионе, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

    Щукин уже заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными, сообщает ТАСС. Он также отметил, что вопросы электроснабжения и водоснабжения, вывоза мусора и занятости актуальны для Дагестана и беспокоят жителей, они будут решаться. По словам Щукина, график первых встреч и совещаний будет составлен после проведения процедуры представления.

    Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (сейчас Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева по специальности «государственное и муниципальное управление», сообщает РБК.

    Еще во время учебы в университете Щукин начал работать юрисконсультом на промышленных предприятиях. В 2000 году избрался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. В ноябре 2013 года был назначен председателем Семеновского районного суда Нижегородской области.

    В конце 2020 года Щукин получил повышение и стал заместителем главы Нижегородского областного суда, а в феврале 2024 года был назначен председателем Верховного суда Дагестана. В мае он был избран членом Совета судей России и вошел в состав дисциплинарной комиссии органа.

    Предварительно, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре текущего года. Об этом заявил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров. Согласно действующему законодательству, руководитель региона не выбирается прямым всенародным голосованием. Эта процедура осуществляется депутатами местного парламента. Они делают свой выбор из списка кандидатов, который предварительно вносит на рассмотрение президент России.

    Отметим, Путин ранее принял отставку Сергея Меликова с поста главы Дагестана по собственному желанию. «У … Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал глава государства на минувшей неделе на встрече с представителями Дагестана в Кремле.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    3 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра

    Tекст: Катерина Туманова

    Родившийся в Ленинграде Александр Сергеев в 2004 году окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой у профессора Геннадия Селюцкого, после чего поступил в труппу Мариинского театра, где с 2010 года его репертуар включал более 60 партий в классических балетах и современных постановок.

    «Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», – сказано в Max-канале Мариинского театра о назначении Сергеева.

    Там отметили, что Сергеев известен не только как танцовщик, но и как талантливый хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делиба, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского. Кроме того, является хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали русский балет одним из главных культурных символов страны. Балерина Светлана Захарова в апреле возглавила МГАХ.

    3 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Самарский аэропорт Курумоч временно ограничил выпуск и прием рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил о временных ограничениях полетов в самарском аэропорту.

    «Аэропорт Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили более 330   украинских дронов над регионами России


    3 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал воскресенье в Москве первым «метеолетним» днем

    Tекст: Катерина Туманова

    В воскресенье, 3 мая, среднесуточная температура воздуха в Москве составила +15,3 градусов, что превысило 15-градусный критерий метеорологического лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Я уже рассказывал о том, что сегодня в Москве первый раз в нынешнем году температура воздуха преодолела 20-градусную отметку и о том, что сегодняшний день стал самым тёплым с начала года – окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Леус отметил, что говорить о начале метеорологического лета в столице рано.

    «По крайней мере «тест-драйв» летнего сезона в Москве начался», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи отметили, что в Москву пришла июньская жара. Климатолог Кокорин спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий, а неустойчивость погоды объяснил последствиями глобального потепления.



    4 мая 2026, 02:10 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Франции по расширению ядерного потенциала и совместные учения европейских стран вызвали обеспокоенность у российских властей по поводу стратегической безопасности, отметил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. При этом в Кремле отмечали, что милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.

    4 мая 2026, 04:50 • Новости дня
    Адвокат рассказал, как корректно отразить символику поверженного нацизма

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование нацистской символики допускается при условии осуждения идеологии и исторического контекста, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма, рассказал адвокат Олег Зернов.

    «Статьей 20.3. КоАП РФ установлена административная ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Но, согласно примечанию к вышеуказанной статье, ответственность не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики для формирования негативного отношение к идеологии нацизма», – напомнил он в беседе с РИА «Новости».

    Зернов подчеркнул, что отображать нацистскую символику в исторических целях и для осуждения допустимо. При этом важно избегать признаков пропаганды или оправдания нацистской идеологии.

    Адвокат напомнил, что в конце 2025 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ были внесены изменения, которые уточняют: пропагандой нацистской атрибутики считается только умышленное формирование у других лиц убежденности в привлекательности подобной символики.

    Зернов добавил, что не стоит опасаться отражать символику поверженного советским народом нацизма при прославлении героев Великой Отечественной войны. В случае необходимости произведения рекомендуется сопровождать пояснениями о целях использования символики, чтобы подчеркнуть осуждение нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Сочи в ноябре 2025 года отправил местную жительницу в колонию-поселение за размещение картинки с флагом Третьего рейха. В Москве суд назначил студенту административный арест за публикацию эмодзи с нацистским символом. Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме.

