В Москву пришла июньская жара

Tекст: Ольга Иванова

Минимальная температура в столице в воскресенье составила плюс 10 градусов. При этом к 15.00 воздух на опорной метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 21,4 градуса, передает РИА «Новости».

«В столице нашей Родины сегодня наступило лето. Минимальная температура составила плюс 10,0, а дневная – впервые превысила в этом году отметку плюс 20 и к 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 21,4, в центре города на Балчуге – плюс 22,1. Так тепло в Москве бывает в июне», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что среднесуточная температура впервые в текущем году превысила 15 градусов тепла. По его словам, такие показатели продержатся несколько дней, что говорит о кратковременном наступлении метеорологического лета в столичном регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первый день мая на Урал и Западную Сибирь обрушатся мощные ливни с грозами. В Центральной России практически начнется метеорологическое лето.