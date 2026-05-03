У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.
Euronews: Внезапный вывод войск США из Германии застал НАТО врасплох
Решение президента США вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии стало полной неожиданностью для руководства альянса, не получившего никаких предупреждений, сообщает телеканал Euronews ссылкой на источники.
Глава Белого дома заранее не проинформировал руководство Североатлантического альянса о планах частичного вывода американских солдат с немецкой территории, передает РИА «Новости». В результате этого шага командование военного блока оказалось абсолютно не готово к изменениям.
«Высокопоставленные чиновники НАТО не были предупреждены о решении президента Дональда Трампа вывести пять тыс. военнослужащих из Германии... Объявление, которое застало командование НАТО врасплох, скудно на детали», – отмечает Euronews.
На данный момент остается неясным, какие именно армейские формирования подлежат сокращению. Осведомленные лица подчеркивают, что последствия такого шага для общей расстановки сил альянса пока неизвестны. Американский собеседник журналистов пояснил отсутствие подробностей тем, что политик назвал итоговое число наугад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных.
