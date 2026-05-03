Количество женщин в СМИ Афганистана сократилось за год на 29%
За год количество работающих в афганских медиа женщин уменьшилось с 893 до 634 человек, говорится в официальном заявлении Афганского комитета защиты журналистов.
Количество женщин, работающих в афганских средствах массовой информации, за год сократилось на 29%. Об этом говорится в заявлении Афганского комитета защиты журналистов, передает РИА «Новости». Данные были озвучены на собрании в честь Международного дня свободы прессы.
«В 2025 году 634 женщины-журналиста работали по всему Афганистану, что показывает годовое сокращение почти на 29%. За год до этого в СМИ работали 893 женщины. Главной причиной этого сокращения стали экономические проблемы, которые испытывают СМИ», – заявил программный директор комитета Хасибулла Фарарун.
В комитете отметили, что серьезными проблемами для медиа стали запрет на публикацию изображений живых существ и ограничение доступа к информации. Эти факторы усугубляют экономические трудности отрасли. Руководители СМИ, включая глав холдингов Tolo News и Ariana News, попросили правительство освободить журналистов из тюрем.
Представители министерства информации Афганистана уточнили, что за прошедший год для поддержки медиа выдали 144 лицензии. При этом ведомство рассмотрело 111 случаев нарушений со стороны прессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Афганистана прекратил заверять полученные за рубежом дипломы женщин. В афганских университетах запретили использовать около 140 написанных женщинами книг.