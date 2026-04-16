Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
В Евросоюзе решили ввести жесткую проверку возраста в интернете
ЕК анонсировала запуск приложения для проверки возраста пользователей соцсетей
Для защиты детей от опасного контента европейские власти в ближайшие недели запустят специальное приложение, проверяющее возраст пользователей при входе в соцсети.
Еврокомиссия представила инструмент верификации, который позволит ограничить доступ детей к нежелательным материалам, пишет Politico.
Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у крупнейших технологических платформ «больше нет оправданий» для отказа от проверки возраста пользователей перед предоставлением доступа к ограниченному контенту.
Однако инициатива вызвала серьезные опасения у защитников конфиденциальности. Исполнительный директор австрийской неправительственной организации epicenter.works Томас Лонингер подчеркнул, что планы Брюсселя связать цифровую идентичность с технической реализацией проверки вызывают глубокую тревогу. По его словам, исходный код новой системы совершенно не готов к массовому внедрению.
Для верификации пользователи смогут применять паспорта, национальные удостоверения личности или специальные QR-коды от школ и банков. Приложение сохранит лишь информацию о том, достиг ли человек 13, 15 или 18 лет. При этом система работает на основе IP-адресов, что теоретически позволяет обойти ограничения с помощью виртуальных частных сетей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о начале официального разбирательства против платформы Snapchat из-за рисков для несовершеннолетних.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о намерении ограничить доступ детей к социальным сетям.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах запретить использование подобных платформ подросткам младше 15 лет.