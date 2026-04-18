    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    18 апреля 2026, 18:09 • Новости дня

    Папа римский отказался считать свои речи ответом президенту США

    Tекст: Мария Иванова

    Глава католической церкви призвал не считать его антивоенные проповеди заочным ответом на недавнюю критику со стороны американского лидера.

    Папа римский Лев XIV пояснил, что его речи, которые воспринимаются как критика США, были подготовлены задолго до высказываний американского лидера, передает ТАСС. С таким заявлением понтифик выступил перед журналистами по пути из Камеруна в Анголу.

    «В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент США сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий», – сказал Лев XIV. Он добавил, что большинство написанного с тех пор является лишь комментариями к комментариям и попытками истолковать сказанное.

    По словам главы католической церкви, вступать в дебаты с президентом США совершенно не в его интересах. Ранее Лев XIV выступал с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика действий американской администрации на Ближнем Востоке.

    В ответ на это президент США заявил, что папа слаб в вопросах преступности и внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика. В ответ глава Католической церкви заявил об отсутствии страха перед американской администрацией, он продолжит осуждать войну, не вступая в политические дискуссии.

    Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с позицией папы римского по ближневосточному конфликту.

    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    Трамп кратко прокомментировал российские удары по целям в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    17 апреля 2026, 08:19 • Новости дня
    Губернатор Омской области объявил Радоницу официальным выходным днем

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил, что Радоница станет официальным оплачиваемым выходным днем, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что соответствующее решение принято по многочисленным просьбам жителей региона, поступившим в адрес главы области.

    Радоница, день поминовения усопших, в 2026 году выпадает на 21 апреля. В этот день православные традиционно посещают могилы родственников и совершают поминальные молитвы. Губернатор отмечает, что идея сделать этот день выходным поддержана и Омской Епархией.

    Эксперт Татьяна Подольская сообщила об объявлении Радоницы нерабочим днем в восьми регионах России.

    Представители Русской православной церкви предложили сделать первый понедельник после Пасхи всеобщим выходным днем.

    В 2026 году Радоница отмечается 21 апреля.

    16 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса

    Axios: Трамп обсудил публикацию мема в образе Христа с чиновником Пултом

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резкого возмущения христиан Дональд Трамп пошел на крайне редкий шаг, удалив из соцсетей скандальное изображение самого себя в образе Спасителя, но перед публикацией он советовался с федеральным чиновником.

    Американский политик перед размещением поста советовался с директором Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пултом, передает Axios. Встреча прошла на выходных во Флориде. «Все думали, что это шутка», – рассказал один из советников.

    Изображение появилось в соцсети Truth Social в день православной Пасхи. Публикация вызвала жесткую критику со стороны христианского сообщества, что заставило политика пойти на редкий шаг и удалить запись. На сгенерированной нейросетью картинке также присутствовало загадочное рогатое существо.

    За несколько часов до этого глава Белого дома жестко раскритиковал папу римского. Политик назвал понтифика слабым в борьбе с преступностью и обвинил в потворстве радикальным левым силам. Оригинальный мем без демонического существа ранее публиковал сторонник движения MAGA Ник Адамс в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объяснил публикацию скандального изображения желанием предстать в образе врача.

    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    17 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах совместного с Ираном вывоза урана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и иранские специалисты якобы намерены совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики, сказал Трамп в интервью CBS, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможной необходимости отправки американских вооруженных сил в Иран для осуществления этой операции, глава государства категорически отверг такой сценарий. «Нет, никаких войск», – подчеркнул американский лидер.

    По словам президента, стороны прибудут на место и заберут материалы совместно, так как к этому времени уже будут достигнуты соответствующие договоренности. Он отметил, что наличие соглашений исключает необходимость в каких-либо боевых действиях

    Предполагается, что американские специалисты поработают вместе с иранскими коллегами, после чего уран доставят в США. Встреча сторон для обсуждения деталей может состояться уже в ближайшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о полном согласии Тегерана со всеми условиями Вашингтона.

    В марте он рассматривал возможность проведения военной операции для вывоза ядерного топлива.

    17 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «согласии Ирана на все условия» в рамках переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в ходе переговоров с Вашингтоном.

    По его словам, Тегеран принял все условия, однако подробностей и официальных подтверждений этого заявления он не предоставил, передает РИА «Новости».

    «Они (Иран) согласились на все», – заявил глава Белого дома беседе с журналисткой телеканала News Nation.

    В воскресенье в Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов.

    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США.

    18 апреля 2026, 01:10 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху встревожили слова Трампа о запрете Израилю атаковать Ливан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался ошеломлен словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон запретил еврейскому государству наносить удары по территории Ливана.

    Нетаньяху был неприятно удивлен сообщением президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В своей публикации американский лидер заявил, что Израиль прекратит атаки на Ливан, поскольку Соединенные Штаты наложили на это запрет.

    «Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Израильские официальные лица оперативно обратились к администрации Белого дома за разъяснениями по поводу этого высказывания.

    Слова Трампа якобы идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Согласно действующему соглашению, за Израилем сохраняется безоговорочное право на самооборону, включая возможность нанесения ответных ударов даже в период действия режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. После этого вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по ливанскому городу Хиям вопреки режиму тишины. Израильские военные атаковали машины скорой помощи во время эвакуации раненых.

    16 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.

    Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

    На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

    Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

    Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.

    18 апреля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном осталось мало существенных противоречий, однако их предстоит устранить, следующие переговоры должны пройти в столице Пакистана.

    Между Вашингтоном и Тегераном могут еще оставаться значимые разногласия, но их немного, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик заверил, что Соединенные Штаты прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после заключения двумя сторонами договоренностей об урегулировании конфликта. Он добавил, что переговоры продолжаются и будут идти в течение выходных.

    В интервью телеканалу ABC News Трамп исключил возможность проведения диалога где-либо кроме Исламабада. Он пояснил, что не заинтересован направляться в страны, которые не помогли.

    Второй раунд переговоров может пройти в ближайшие выходные, в состав делегации могут войти спецпосланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Ранее Трамп заявил о принятии Ираном всех условий Вашингтона.

    Также он сообщил, что США и Иран якобы собираются совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики.

    17 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Судья остановил строительство бального зала в Белом доме

    Суд заблокировал строительство бального зала в Белом доме за 400 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Строительство роскошного бального зала стоимостью 400 млн долларов в комплексе Белого дома временно остановлено после решения федерального суда Вашингтона.

    Федеральный судья Ричард Леон из Вашингтона запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала Белого дома, пишет Sky News.

    Разрешение сохранено только для подземных работ по строительству бункера и других объектов, отнесенных к «объектам национальной безопасности» на месте снесенного Восточного крыла.

    Дональд Трамп в ответ в соцсетях назвал судью «Trump hating».

    Президент США обвинил Леона в том, что тот якобы подрывает национальную безопасность и стремится затормозить или сорвать реализацию «великого подарка Америке».

    Правительственные юристы настаивали, что проект включает ключевые защитные элементы от угроз с воздуха, в том числе от беспилотников, баллистических ракет и биологических угроз. Однако судья указал, что трактовка властями его предыдущего распоряжения как разрешающего весь проект «от начала до конца» не соответствует смыслу решения.

    Национальный траст по охране исторического наследия, оспоривший проект еще в декабре, приветствовал постановление суда. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Апелляционном суде округа Колумбия. Ранее в этом месяце Леон уже запрещал строительство без одобрения Конгресса, но спустя несколько дней Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект на федеральной территории.

    Если проект будет завершен, бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м, рассчитанный максимум на 999 человек, станет крупнейшим архитектурным изменением Белого дома за более чем 70 лет. По словам главы Белого дома, строительство зала финансируется частными пожертвованиями, тогда как создание бункера и обновление систем безопасности оплачивается из государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала в федеральный суд иск о приостановке строительства нового бального зала в Белом доме.

    Демонтаж восточного крыла Белого дома для строительства большого бального зала вызвал протесты у демократов и защитников исторического наследия.

    Ранее бригады строителей приступили к сносу восточного крыла Белого дома ради возведения нового бального зала.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    17 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сенатор Ван Холлен выдвинул ультиматум президенту США по Израилю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что США должны прекратить поставки оружия Израилю, и призвал остановить президента США любыми средствами.

    Ван Холлен опубликовал призыв в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) после того, как Сенат не поддержал резолюции о блокировке военной помощи Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

    «Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой», – написал сенатор. Он также обвинил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирных жителей сектора Газа.

    В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные Берни Сандерсом, которые должны были заблокировать почти 450 млн долларов на продажу оружия Израилю. В результате обе инициативы были отклонены.

    Как отмечает The New Republic, решение 11 демократов проголосовать против документов вызвало крупный внутрипартийный скандал.

    Ранее The New York Times сообщало, что попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе.

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

