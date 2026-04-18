Папа римский отказался считать свои речи ответом президенту США

Понтифик прокомментировал интерпретацию своих речей как ответ президенту США

Tекст: Мария Иванова

Папа римский Лев XIV пояснил, что его речи, которые воспринимаются как критика США, были подготовлены задолго до высказываний американского лидера, передает ТАСС. С таким заявлением понтифик выступил перед журналистами по пути из Камеруна в Анголу.

«В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент США сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий», – сказал Лев XIV. Он добавил, что большинство написанного с тех пор является лишь комментариями к комментариям и попытками истолковать сказанное.

По словам главы католической церкви, вступать в дебаты с президентом США совершенно не в его интересах. Ранее Лев XIV выступал с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика действий американской администрации на Ближнем Востоке.

В ответ на это президент США заявил, что папа слаб в вопросах преступности и внешней политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика. В ответ глава Католической церкви заявил об отсутствии страха перед американской администрацией, он продолжит осуждать войну, не вступая в политические дискуссии.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с позицией папы римского по ближневосточному конфликту.