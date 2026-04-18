Папа римский отказался считать свои речи ответом президенту США
Понтифик прокомментировал интерпретацию своих речей как ответ президенту США
Глава католической церкви призвал не считать его антивоенные проповеди заочным ответом на недавнюю критику со стороны американского лидера.
Папа римский Лев XIV пояснил, что его речи, которые воспринимаются как критика США, были подготовлены задолго до высказываний американского лидера, передает ТАСС. С таким заявлением понтифик выступил перед журналистами по пути из Камеруна в Анголу.
«В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент США сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий», – сказал Лев XIV. Он добавил, что большинство написанного с тех пор является лишь комментариями к комментариям и попытками истолковать сказанное.
По словам главы католической церкви, вступать в дебаты с президентом США совершенно не в его интересах. Ранее Лев XIV выступал с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика действий американской администрации на Ближнем Востоке.
В ответ на это президент США заявил, что папа слаб в вопросах преступности и внешней политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика. В ответ глава Католической церкви заявил об отсутствии страха перед американской администрацией, он продолжит осуждать войну, не вступая в политические дискуссии.
Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с позицией папы римского по ближневосточному конфликту.