Вэнс призвал папу римского следить за языком
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с критикой папы римского Льва XIV в отношении конфликта на Ближнем Востоке.
Американский политик отметил, что высказывания понтифика не основаны на теологической истине, передает Bloomberg.
Выступая на мероприятии Turning Point USA в Джорджии, он задался вопросом, применимы ли слова главы Католической церкви ко Второй мировой войне, когда войска США освобождали Францию и узников концлагерей.
«Как вы можете говорить, что Бог никогда не бывает на стороне тех, кто владеет мечом?» – заявил Вэнс. Он подчеркнул, что уважает папу римского, однако считает необходимым проявлять осторожность в вопросах теологии и опираться на истину.
Ранее американский президент назвал родившегося в США понтифика «слабым в борьбе с преступностью».
Разногласия между президентом и главой Католической церкви ставят Вэнса, принявшего католицизм и пишущего книгу о своей вере, в сложное положение, отмечает агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США упрекнул папу римского в провальной внешней политике. После этого глава государства опубликовал в социальной сети свое изображение в образе врача.
Понтифик выразил нежелание дискутировать с американской администрацией.