Новый региональный код 997 появился на номерах в Москве

В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 997

Tекст: Тимур Шайдуллин

В российских столичных отделениях ГИБДД начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым региональным кодом 997, на это обратила внимание «Газета.Ru». Один из первых таких номеров корреспондент издания заметил на проспекте Андропова на юге города, недалеко от парка «Коломенское». Новый знак установлен на седане Mazda 3 первого поколения.

Предыдущее расширение номенклатуры региональных кодов автомобильных номеров в Москве произошло летом 2022 года, когда начали выдавать номера серии 977. До этого, по мере исчерпания возможных комбинаций, к базовому столичному коду 77 последовательно добавлялись 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977.

Российские автономера действующего образца используются с 1994 года, и за это время столице несколько раз приходилось вводить новые сочетания кодов, чтобы обеспечить растущий автопарк необходимым количеством регистрационных знаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный регистрационный номер в России содержит цифровой код субъекта федерации и по состоянию на 2026 год система использует более 140 кодовых комбинаций.

Ранее в Московской области утвердили два новых кода для автомобильных номеров 250 и 550 и в регионе будут выдавать такие регистрационные знаки наряду с ранее действовавшими. Позже Госавтоинспекция опровергла слухи о массовом изъятии в Москве номеров серии «АМР», заявив о законности использования таких знаков при наличии правильных документов.