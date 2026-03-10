В Москве впервые пересадили одновременно две кисти рук

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, на раздумья ушла одна ночь, после чего он твердо решил согласиться, передает РИА «Новости». Сейчас он проходит активную реабилитацию и надеется на полное восстановление функций рук.

Программа пересадки кистей стартовала на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, передает ТАСС. Главный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила, что в рамках нового направления врачи впервые в России выполнили уникальные операции по трансплантации одной и двух кистей. Первая успешная аллотрансплантация кисти в России была проведена 20 апреля 2025 года.

Пациент ранее потерял правую кисть и часть предплечья из-за травмы, пытался использовать бионический экзопротез, но отказался от него по причине ограниченной функциональности. В ходе операции, продолжавшейся более девяти часов, хирурги соединили артерии, вены и нервы, благодаря чему уже через три месяца мужчина смог выполнять рукопожатие и держать предметы.

Развитием направления занимаются специалисты сразу нескольких ведущих медучреждений Москвы, а также врачи из китайского университета Гуанси. Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков отметил, что у института накоплен значительный опыт и Склиф становится центром по трансплантации конечностей.

Директор клиники пластической хирургии Валентин Шаробаро продемонстрировал журналистам почерк пациента после пересадки. Он подчеркнул, что мужчина активно вернулся к жизни и спорту, а фотография показала, что пациент свободно пишет пересаженной рукой.

В сентябре в Институте им. Н.В. Склифосовского пациенту пересадили донорскую часть кисти.