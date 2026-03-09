Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники
Очередная выдумка злоумышленников представляет собой попытку представиться сотрудниками службы доставки из магазина премиальной техники и потребовать назвать код подтверждения из смс, чтобы сверить данные заказа.
В новой схеме аферисты звонят россиянам, представляясь работниками службы доставки магазина премиальной техники, заявляя, будто оформлен и оплачен заказ на имя получателя.
В ходе разговора мошенники называют персональные данные и адрес потенциальной жертвы, чтобы убедить в достоверности информации. Основная цель злоумышленников – добиться, чтобы жертва назвала код подтверждения, пришедший по смс, якобы для сверки данных, передает РИА «Новости».
При этом на любые уточняющие вопросы о стоимости или содержании заказа мошенники не отвечают, переводя разговор к необходимости сообщить код подтверждения.
Эксперты предупреждают, что подобные звонки могут привести к потере средств или получению доступа к личной информации.
