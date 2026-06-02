Путин поддержал идею возрождения Российского пушкинского общества

Путин одобрил воссоздание распущенного в советские годы пушкинского общества
Инициатива о восстановлении старейшей литературной организации - Российского пушкинского общества, прозвучала на заседании президентского Совета по поддержке русского языка и языков народов страны, и была поддержана главой государства.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение возродить Российское пушкинское общество, передает ТАСС. «Конечно, нужно возродить, - подчеркнул глава государства. - Нужно это сделать и сделать самым наилучшим образом».
Общество было изначально основано в 1882 году. После революции работа объединения столкнулась с серьезными трудностями, однако в 1938 году оно вновь получило официальный статус.
Восстановление прав приурочили к столетию со дня трагической гибели Александра Пушкина, после чего структура стала всесоюзной. Окончательный роспуск общества произошел в 1952 году из-за политической активности его руководителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также Путин анонсировал разработку нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. Глава государства предложил отделить изучение русской словесности от зарубежной на филологических факультетах. Кроме того, российский лидер поручил организовать тематические языковые смены в детских лагерях.