Reuters: В Швеции подготовят тюрьмы для подростков

Швеция захотела снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шведские власти готовятся отправлять 13-летних подростков в специальные тюрьмы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Reuters. Решение связано с резким ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними под влиянием группировок. До недавнего времени с малолетними правонарушителями работали социальные службы, однако эта система себя не оправдала.

По данным Государственного контроля Швеции, девять из десяти молодых членов банд возвращаются к преступной деятельности после освобождения из исправительных учреждений. Новый законопроект, который будет вынесен на голосование в парламенте 15 июня 2026 года, предусматривает содержание осужденных за тяжкие преступления подростков старше 13 лет в специальных тюрьмах.

«У нас чрезвычайная ситуация, – заявил министр юстиции страны Гуннар Строммер. – В прошлом году 52 ребенка в возрасте до 15 лет предстали перед судом по обвинению в убийстве или покушении на убийство. Мы говорим не о краже, даже не о нападении или грабеже. Мы говорим об убийстве».

Снижение возраста ответственности – лишь один из способов борьбы с организованной преступностью. Власти также планируют увеличить сроки заключения и расширить полномочия полиции. Одной из спецтюрем станет «Розенберг» под Стокгольмом, где режим будет сосредоточен на образовании, а главной задачей станет психологическая поддержка подростков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество несовершеннолетних заключенных в шведских закрытых учреждениях выросло в пять раз с 2022 года. Этнические банды активно используют подростков для криминальных разборок.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы заподозрили 93 несовершеннолетних в покушениях на убийство за первые семь месяцев 2024 года.