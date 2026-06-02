    Украина ощутила новое качество российских ударов
    Россия запретила ввоз баклажанов и картофеля из Армении
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ
    Ушаков: Подтверждено участие в ПМЭФ 20 тыс. человек из более 100 стран мира
    Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону
    Новым руководителем Национальной разведки США стал ипотечный финансист Пулте
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    2 июня 2026, 19:02 • Новости дня

    Reuters: В Швеции подготовят тюрьмы для подростков

    Швеция захотела снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швеции намерены снизить возраст наступления уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за резкого роста подростковой преступности, отмечает западная пресса.

    Шведские власти готовятся отправлять 13-летних подростков в специальные тюрьмы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Reuters. Решение связано с резким ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними под влиянием группировок. До недавнего времени с малолетними правонарушителями работали социальные службы, однако эта система себя не оправдала.

    По данным Государственного контроля Швеции, девять из десяти молодых членов банд возвращаются к преступной деятельности после освобождения из исправительных учреждений. Новый законопроект, который будет вынесен на голосование в парламенте 15 июня 2026 года, предусматривает содержание осужденных за тяжкие преступления подростков старше 13 лет в специальных тюрьмах.

    «У нас чрезвычайная ситуация, – заявил министр юстиции страны Гуннар Строммер. – В прошлом году 52 ребенка в возрасте до 15 лет предстали перед судом по обвинению в убийстве или покушении на убийство. Мы говорим не о краже, даже не о нападении или грабеже. Мы говорим об убийстве».

    Снижение возраста ответственности – лишь один из способов борьбы с организованной преступностью. Власти также планируют увеличить сроки заключения и расширить полномочия полиции. Одной из спецтюрем станет «Розенберг» под Стокгольмом, где режим будет сосредоточен на образовании, а главной задачей станет психологическая поддержка подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество несовершеннолетних заключенных в шведских закрытых учреждениях выросло в пять раз с 2022 года. Этнические банды активно используют подростков для криминальных разборок.

    Ранее стало известно, что правоохранительные органы заподозрили 93 несовершеннолетних в покушениях на убийство за первые семь месяцев 2024 года.

    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

    2 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву

    NTV: Шредер прибыл в Москву накануне ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где его заметили в отеле Kempinski накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал NTV.

    Как предположил NTV, визит может быть связан с участием в ПМЭФ, передает РИА «Новости». «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице – Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», – сообщил телеканал.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией.

    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    2 июня 2026, 10:04 • Новости дня
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация обсуждает размещение ядерного оружия в новых государствах Европы на фоне планов по сокращению военного присутствия на континенте, сообщает Financial Times.

    Американские власти обсуждают вариант размещения ядерного вооружения в новых европейских странах Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

    По информации издания, официальные лица США «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты».

    Подобные планы продиктованы стремлением Вашингтона продемонстрировать союзникам незыблемость гарантий безопасности. Дискуссии ведутся на фоне обеспокоенности европейских партнеров решением американского президента Дональда Трампа вывести часть войск и вооружений с континента. Уточняется, что переговоры носят конфиденциальный характер.

    Накануне аналитики отмечали растущую уязвимость Трампа на внутренней и международной аренах. Политика концентрации власти вызывает сопротивление, а давление со стороны партнеров, требующих завершения конфликтов, только усиливается. При этом стратегические цели в отношении Ирана пока остаются недостигнутыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории своей страны.

    В конце мая Франция договорилась с Варшавой о проведении совместных ядерных учений.

    На фоне глобальной неуверенности в будущем Североатлантического альянса Норвегия присоединилась к французскому «ядерному зонтику».

    2 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Tекст: Вера Басилая

    Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами об отмене пошлин на промышленные товары, сообщает Bloomberg.

    Европейские законодатели сделали шаг к финальной ратификации документа до истечения крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, передает Bloomberg. Голосование полного состава Европарламента намечено на 16 июня, после чего ожидается согласие стран-членов Евросоюза.

    Европа спешит завершить процесс до 4 июля. Американский президент ранее обещал ввести новые сборы для европейских автомобилей на уровне 25%, если соглашение не будет утверждено к этой дате. Изначально договоренность была достигнута прошлым летом, но процесс ратификации дважды приостанавливался на фоне разногласий.

    В итоговый текст были внесены изменения. Документ предусматривает срок действия до конца 2029 года и позволяет Брюсселю приостановить его, если пошлины на сталь и алюминий превысят 15% после 2026 года. Также включены механизмы защиты внутренних отраслей от потенциальной угрозы со стороны американского экспорта.

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать этот договор.

    Американский лидер потребовал выполнить условия двусторонней сделки до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.

    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


    2 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    Tекст: Валерия Городецкая

    В новые единые школьные учебники по русскому языку и литературе включены современные крылатые выражения, среди которых «Работайте, братья» и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщила советник президента РФ по вопросам культуры Елена Ямпольская, докладывая Владимиру Путину о ходе подготовки учебных пособий.

    В школьную программу вошли современные фразы, ставшие народными, а сами учебники построили на основе традиционных ценностей, рассказала Ямпольская, сообщается на сайте Кремля. По ее словам, при разработке учебников авторские коллективы стремились сделать их максимально «живыми» и близкими школьникам.

    «Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой», – сказала Ямпольская.

    Она уточнила, что в обновленные материалы включены не только классические устойчивые выражения, но и фразы современных авторов и общественных героев. «Потому что и «работайте, братья», и «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», – отметила она.

    Напомним, фразу «Работайте, братья» произнес попавший в плен к боевикам дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов, которого бандиты перед гибелью призвали обратиться к коллегам. Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эта фраза была произнесена членом экипажа самолета «Уральских авиалиний», который 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря грамотным действиям экипажа во главе с пилотом Дамиром Юсуповым, все 233 человека остались живы. Юсупов также удостоен звания Героя России.

    Ямпольская доложила президенту и о завершении подготовки учебников для старших классов и системы среднего профессионального образования. Параллельно продолжается работа над учебниками для 5–9-х классов и начальной школы, которая ведется без перерывов и в постоянном взаимодействии с педагогами, родителями и школьниками.

    Отдельно она представила концепцию подготовки учебников, основанную на «трех ключах».

    «Ключ первый – учителя» – сказала Ямпольская. Она пояснила, что в работе участвуют 89 учителей-словесников из всех регионов страны: «Мы несколько раз фактически с представительством от всей страны собирались в режиме видео-конференц-связи, обсуждали детально будущие учебники».

    Вторым «ключом», по словам советника президента, стали школьники. «Мы встречались и разговаривали со школьниками из Москвы и Московской области, из Пермского края, Мурманской области, Сахалинской и Херсонской областей», – заявила Ямпольская. По ее словам, ученики фактически стали соавторами учебных материалов.

    Третьим «ключом», как подчеркнула Ямпольская, является родительское сообщество: «Необходимо сделать так, чтобы единые государственные учебники были одобрены российскими семьями как в познавательном, так и в воспитательном ключе».

    «В каждом учебнике русского языка, от букваря до выпускного класса, обязательно будет наш поклон тем лучшим учебникам, по которым учились мы, наши родители, даже наши дедушки и бабушки», – добавила Ямпольская.

    Советник президента также перечислила новые подходы, использованные при подготовке учебных программ. По ее словам, в школьном курсе литературы вводится регулярное обращение к ключевым произведениям о Великой Отечественной войне и системное знакомство с национальными литературами России.

    «При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне, ежегодное представление литератур народов России в лице их крупнейших авторов. У нас прекрасные сильнейшие национальные литературы, они этого достойны» – рассказала Ямпольская.

    Она также сообщила о начале сотрудничества с Национальным центром «Россия», который будет использоваться как источник актуальных материалов об успехах страны. «Там наиболее полно и системно аккумулируются сведения о достижениях современной России, об успехах каждого конкретного региона. Для школьников эта информация и интересна, и важна, и она тоже связывает учебники с реальной жизнью, делает их актуальными, динамичными. Спасибо коллегам из национального центра за готовность работать вместе», – отметила Ямпольская.

    Напомним, власти запланировали внедрение первых единых учебников по русскому языку на сентябрь 2027 года. В феврале текущего года Путин поручил разработать специальные пособия по этому предмету для школьников из новых регионов. Ранее глава государства потребовал увеличить количество часов преподавания родной речи для будущих педагогов.

    1 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Пасечник назвал число ударивших по колледжу в Старобельске дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», – приводит пресс-служба Кремля слова Пасечника в ходе совещания в Кремле о мерах поддержки пострадавших и расследовании теракта.

    Глава ЛНР уточнил, что в момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести, и 23 человека за помощью на момент окончания специальной военной операции не обращались, так как поначалу, возможно, был шок.

    «Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже», – подчеркнул Пасечник.

    Он добавил, что через полчаса к месту трагедии стали подходить неравнодушные люди и пытаться помогать. Спасательная операция длилась 45 часов.

    «За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Из докладов руководителя муниципалитета: демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. <...> Угроза была реальной, поэтому спасательные работы останавливали», – сообщил глава ЛНР.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. В ООН призвали  к независимому расследованию ударов ВСУ, а постпред Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

    2 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте в Старобельске детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспомнив высказывания украинского коллеги Мельника о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, российский постпред при ООН Василий Небензя представил фотографии нескольких убитых при теракте ВСУ в Старобельске девушек и назвал, сколько каждой из них было лет.

    «Помнится, на прошлом заседании г-н Мельник говорил о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, ничего там не случилось, это невозможно подтвердить. А если и погибли – то погибли взрослые люди. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие «взрослые люди» погибли в Старобельске и что это за «фейк». Вот фотографии этих взрослых людей: Елена Мартимьянова – 20 лет (совершеннолетняя, да), Анна Погрибниченко – 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», – сказал дипломат в ходе выступления.

    Небензя подчеркнул, что цинизм, с которым Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, жизнями детей, превосходит границы.

    Российский дипломат добавил, что письмо с фото будет направлено председателю заседания и распространено среди членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Генпрокурор Гуцан назвал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске.

    1 июня 2026, 22:09 • Новости дня
    Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Семеро человек на лечении, пятеро выписаны, пострадавший, который находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, оказывается необходимая помощь, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР.

    «Там работают наши специалисты», – приводит пресс-служба Кремля ответ Голиковой на вопрос президента России Владимира Путина, возможно ли доставить к пострадавшему мальчику дополнительную технику или специалистов.

    Вице-премьер добавила, что при необходимости пострадавшим организуют реабилитацию в федеральных центрах.

    «Семь человек находятся на лечении, пять выписаны», – уточнила Голикова численность пострадавших после атаки на колледж в Старобельске.

    Кроме того, выпускники обстрелянного ВСУ колледжа гарантированно получат аттестаты после прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации в дистанционном формате.

    Правительство активно восстанавливает учебную документацию, которая была утрачена при атаке ВСУ.

    Голикова подчеркнула, что проблем с выдачей дипломов не возникнет. Базовый педагогический университет в плановом порядке организует для студентов дистанционную сдачу экзаменов.

    «Сам университет педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию», – заверила Голикова.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

    1 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Львова-Белова представила Путину рейтинг регионов по социальному сиротству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова представила Владимиру Путину новый рейтинг российских регионов по ситуации с социальным сиротством.

    «Мы подготовили Вам новый рейтинг, Владимир Владимирович, субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством», – сказала она, отметив, что традиционно в десятку лидеров входят регионы Северного Кавказа, а также Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Республика Калмыкия, сообщается на сайте Кремля.

    Путин уточнил, что рейтинг фиксирует снижение количества детей в учреждениях, и Львова-Белова подтвердила, что учитывается общее число социальных сирот, а также то, как оказывается помощь семьям и сколько детей живет в интернатах. Она подчеркнула, что важна ликвидация больших интернатов, где сложно комплексно поддерживать и ребенка, и родителей.

    Отдельно омбудсмен выделила так называемые регионы прорыва, которые за год заметно улучшили показатели и поднялись в рейтинге. К ним она отнесла Нижегородскую, Тамбовскую, Иркутскую, Челябинскую, Свердловскую, Тверскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Бурятию. По ее словам, региональные власти проделали колоссальную работу, за что им выражена благодарность.

    Львова-Белова рассказала, что в успешных субъектах назначают одного ответственного за тему социального сиротства, чаще всего вице-губернатора по социальным вопросам. Вводятся комплексные программы сопровождения родителей с зависимостями, им помогают восстановиться в родительских правах. Кроме того, создана новая структура – межведомственный консилиум, который на региональном, муниципальном и учрежденческом уровнях оценивает обоснованность помещения ребенка в организацию.

    Омбудсмен пояснила, что задача консилиумов – найти способы помочь семье, чтобы ребенок не попал в детский дом или мог вернуться домой, при этом решения принимаются индивидуально. В качестве примера она привела семью, где оба родителя страдали алкогольной зависимостью, но регулярно навещали детей в приюте и отказывались лечиться из-за страха потерять контакт с ними и оставить без присмотра большое хозяйство.

    По словам Львовой-Беловой, этой семье предложили реабилитацию в Тюменской области в центре, где родители с зависимостями проходят лечение вместе с детьми. Муниципалитет, по ее словам, выделил волонтеров для ухода за хозяйством на время их отсутствия. Она сообщила, что спустя восемь месяцев семья вернулась, и ситуация благополучно разрешилась.

    Подводя итоги, детский омбудсмен отметила, что текущий год стал «мощным» по результатам работы с семьями. По ее данным, достигнут исторический максимум по числу родителей, восстановившихся в родительских правах: домой вернулись 2844 ребенка.

    Напомним, в России на 11 тыс. снизилось число детей в детдомах и приютах.

    1 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Ткаченко сообщил Путину о развитии системы помощи детям с орфанными заболеваниями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Круг добра» за последний год расширил перечень закупаемых препаратов на 13 наименований для лечения 17 тяжелых заболеваний, а благодаря пересмотру медицинских показаний еще 2200 детей получили доступ к современной терапии. Об этом председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Ткаченко, фонд продолжает наращивать возможности помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, сообщил Кремль на сайте. «В прошедшем году экспертный совет фонда разрешил к закупке еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия», – рассказал он.

    Кроме того, специалисты провели анализ клинической практики, что позволило расширить показания к применению ряда лекарств. «Врачи смогли расширить показания к назначению еще 51 лекарственного препарата, и, таким образом, еще 2200 детей стали получать патогенетическое лечение», – отметил глава фонда.

    Сейчас в перечнях «Круга добра» насчитывается 133 лекарственных препарата, включая пять препаратов генной терапии. По словам Ткаченко, такая терапия позволяет «остановить развитие тяжелого заболевания или полностью вылечить его». В частности, начато лечение пациентов с дистрофическими формами буллезного эпидермолиза и миодистрофией Дюшенна.

    На встрече также обсуждалось развитие специализированной медицинской инфраструктуры. Ткаченко сообщил, что благодаря появлению современных методов лечения в стране активно создаются профильные центры. «За последнее время в стране открылось 10 орфанных центров, 15 центров генных дерматозов, и до конца года откроется еще пять», – сказал он.

    Отдельное внимание было уделено ранней диагностике редких заболеваний. По словам председателя правления фонда, в 69 регионах уже работают медико-генетические консультации, включая десять межрегиональных центров. Он напомнил, что по поручению президента программа неонатального скрининга была расширена.

    «Согласно вашему поручению в этом году к неонатальному скринингу добавились еще два заболевания – и уже 38», – сообщил Ткаченко. Он выразил надежду, что в следующем году перечень пополнится миодистрофией Дюшенна, а число выявляемых заболеваний достигнет 39.

    «Но уже сейчас Российская Федерация занимает лидирующее место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний», – подчеркнул он.

    Глава фонда также рассказал о развитии отечественной науки и производства медицинских изделий. По его словам, за год по препаратам, поставляемым фондом, было опубликовано 178 научных работ, а также достигнуто «стопроцентное импортозамещение тест-систем, реагентов для неонатального скрининга и оборудования для молекулярной диагностики».

    Еще одним нововведением стала система обратной связи с родителями через портал Госуслуг. Ткаченко отметил, что теперь семьи могут оперативно получать информацию о лечении и лекарственном обеспечении ребенка через защищенный цифровой канал. По его словам, таким образом фонд использует современные технологии для решения социальных задач.

    Ранее в понедельник Путин встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    1 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    На ВДНХ завершился Международный фестиваль детства Движения Первых

    Tекст: Валерия Городецкая

    На ВДНХ завершился юбилейный фестиваль детства Движения Первых, ставший главным событием Дня защиты детей и собравший более 2 тыс. участников.

    Юбилейное мероприятие стало центральной площадкой Международного дня защиты детей и объединило гостей из 28 зарубежных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Главная тема фестиваля звучала как «Сила единства. Энергия детства. Время открытий».

    В заключительный день прошла церемония награждения победителей II Всероссийской премии «Разговоры о важном». В общественном голосовании участвовали свыше 3,2 млн россиян, среди них 2,8 млн обучающихся, 214 тыс. педагогов и 156 тыс. родителей. Победителей объявили в шести номинациях, в том числе «Лучший фильм «Первые. Разговоры о важном»», где дети выбрали «День здоровья», педагоги – «День учителя», а родители – «День волонтёра».

    «Во время проекта «Разговоры о важном», который появился по поручению президента России Владимира Путина четыре года назад, проходят то, ради чего мы живем, о чём мечтаем, к чему стремимся, и что во многом определяет жизнь каждого из нас. Убеждения передаются от человека к человеку, поэтому я хочу выразить слова благодарности всем учителям, которые готовятся к этим урокам, вкладывают частичку своей души, сердца, а также экспертам, готовым приходить к ребятам, делиться опытом и приоткрывать внутреннюю частичку своей души», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Участники фестиваля знакомились с флагманскими и партнёрскими проектами Движения Первых, участвовали в дискуссиях, мастер-классах, концертах, спортивных и творческих активностях. Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что фестиваль стал большим событием для детей и молодёжи и что это лето для участников станет временем больших возможностей и открытий.

    Одним из ключевых блоков стали мероприятия Международной ассоциации детских организаций. В Музее «АТОМ» 31 мая прошли заседание Координационного совета, подписание соглашений о сотрудничестве и первое заседание Детского совета МАДО с участниками из России, Малайзии, Индонезии, Киргизии, Индии, Белоруссии, Венесуэлы и ЮАР. На третьем слёте МАДО приветствовали партнёров Движения Первых из Лаоса, Сербии и Эфиопии, обсуждали развитие международного детского сотрудничества и дальнейшее включение ассоциации в повестку форумов БРИКС и АСЕАН; исполнительный директор международной ассоциации «МИР» Милош Танаскович назвал фестиваль символом большой дружбы между Россией и Сербией.

    Важным моментом стало Шествие единства с участниками из регионов России и зарубежья, прошедшее в Год единства народов и ставшее символом дружбы и взаимной поддержки. Для семей прошёл квест «Поколения вместе», где бабушки, дедушки и внуки выполняли задания на семи станциях, собирали 3D-модель реактора, играли в напольную «Дженга», обсуждали кибербезопасность и записывали видеотренды, а самые активные получили подарки, экскурсии, встречи с героями и возможность записать подкаст в Медиадоме.

    В Международный день защиты детей на ВДНХ стартовала всероссийская акция «Счастье – это…», которую поддержали ОАО «РЖД» и советники директоров по воспитанию; детские формулировки счастья легли в основу уличных муралов и арт-объектов. На фестивале подвели итоги третьего сезона «Конкурса первичных отделений» 2025–2026 годов с призовым фондом 475 млн рублей: по результатам оценки определены 2 000 победителей, которым выделят от 200 тыс. до 1 млн рублей на развитие инфраструктуры, оборудование и новые проекты. В сезоне участвовали 19 597 команд, объединивших 199 345 обучающихся и наставников, они выполнили 212 578 заданий, включая 102 220 социально значимых дел и 34 095 добровольческих мероприятий, направленных на помощь пожилым людям, ветеранам, семьям участников СВО, людям с ОВЗ и подшефным объектам, при этом 54% победителей представляют малые населённые пункты.

    Во время фестиваля стартовала летняя оздоровительная кампания, прошли мероприятия проектов «Орлята России» и состоялись церемонии вручения паспортов гражданам России, открывшие для детей и подростков летний сезон развития, творчества, спорта, наставничества и добровольчества. В концертной программе выступили Анна Немченко, Лёша Свик, Клава Кока, Dino MC 47, Mary Gu, коллектив «Казаки делают хиты», артисты музыкальной платформы «ЗВУЧИ» Движения Первых и другие исполнители. Прямые трансляции с главной сцены в течение трёх дней шли по всей стране, их посмотрели более 3 млн россиян.

    2 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    На Урале школьница ударила ножом сверстницу в ходе уличного конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Полевском Свердловской области 13-летняя девочка нанесла ножевое ранение 12-летней сверстнице, пострадавшая госпитализирована с проникающим ранением грудной клетки, сообщили в городском отделе полиции.

    13-летняя девочка во время ссоры ударила ножом в спину 12-летнюю девочку в Полевском Свердловской области. По данному факту возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетней, сообщает ОМВД России по городу.

    «Во время допроса пострадавшей полицейские выяснили, что в 16:50 она вместе с подругами находилась около дома № 98 на улице Розы Люксембург. К ним подошли две незнакомые девочки, которые выглядели как их сверстницы или немного старше. В ходе общения произошел конфликт, и незнакомая девочка нанесла С. удар ножом в спину», – рассказали в ведомстве.

    Полиция оперативно установила личность нападавшей – ей оказалась 13-летняя школьница. Выяснилось, что перочинный нож подросток носила с собой для самообороны. Сейчас девочка поставлена на профилактический учет.

    Пострадавшая 12-летняя школьница получила колото-резаную рану, задевшую левое легкое. Врачи успешно прооперировали девочку, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее полиция задержала участников поножовщины между подростками в Санкт-Петербурге. До этого в апреле школьник из Свердловской области выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета.

    А в феврале следователи Пермского края возбудили уголовное дело после нападения тринадцатилетнего ученика с ножом на сверстника.

    2 июня 2026, 05:25 • Новости дня
    В России решили снять полнометражный фильм про кота Леопольда

    Tекст: Катерина Туманова

    Культовый советский мультипликационный персонаж – кот Леопольд – вернется на большие экраны в формате полнометражной художественной картины с актерами в современных реалиях, сообщили в «Киноцехе».

    Производство ленты стартует осенью 2026 года, передает ТАСС. Работу над проектом совместно ведут компания Welcome Media и белорусская студия «Киноцех». Режиссерское кресло займет Владислав Богуш, известный по картине «На деревню дедушке». Сюжет будущей картины базируется на рассказах Анатолия Резникова.

    «Кот Леопольд возвращается: по мотивам приключений культового персонажа снимут фильм», – заявили представители студии.

    Большинство ролей в новой адаптации исполнят актеры, однако их имена пока держатся в секрете.

    Продюсер Андрей Липов подчеркнул намерение авторов сохранить доброту и мудрость оригинальной истории. По его словам, создатели планируют показать зрителям масштабную и зрелищную сказку для всей семьи.

    Его коллега Максим Максимов добавил, что ключевой темой ленты станет умение находить компромиссы в любых ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эдди Мерфи в 2025 году подтвердил старт работы над мультфильмом об осле из «Шрэка». Создатель мультсериала «Маша и Медведь» решил снять полнометражную картину. Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада.

    2 июня 2026, 09:24 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 580 долларов

    Июльские фьючерсы на газ в Европе подешевели на 2%

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки топлива на крупнейшем распределительном центре опустились ниже 582 долларов за 1 тыс. кубометров после весенних колебаний стоимости.

    Торги на лондонской бирже ICE во вторник продемонстрировали спад стоимости ресурса примерно на 2%, передает РИА «Новости».

    Ближайшие фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 577,3 доллара за тыс. кубометров. Утром показатель находился вблизи 581 доллара.

    В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов. Максимум был зафиксирован 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров.

    Рекордный скачок произошел, когда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов.

    Абсолютный исторический максимум стоимости ресурса наблюдался в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров. Подобных высоких показателей не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая стоимость европейского газа на биржевых торгах приблизилась к отметке в 580 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее европейские котировки на голубое топливо опустились ниже данного уровня.

    В середине прошлого месяца цена июньских фьючерсов поднялась выше 612 долларов за тысячу кубометров.

