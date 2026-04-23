В Кремле прокомментировали планы Финляндии по ввозу ядерного оружия
Песков назвал планы Финляндии по ввозу ядерного оружия конфронтацией
Планы Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия демонстрируют явную конфронтацию со стороны Хельсинки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия являются проявлением конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, подобные решения следует расценивать как «конфронтацию в таком концентрированном выражении».
Песков дал свой комментарий в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о позиции Москвы относительно инициативы властей Финляндии.
Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия.
Министр обороны страны Антти Хяккянен подтвердил готовность государства к подобным шагам ради национальной безопасности.
Дмитрий Песков назвал эту инициативу дополнительной угрозой для Хельсинки.