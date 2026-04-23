МВД по Дагестану задержало напавшего на врачей в Махачкале
В Махачкале правоохранители задержали мужчину, который с ножом набросился на медицинский персонал в Республиканской клинической больнице имени Вишневского, его личность установлена, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В пресс-службе сообщили, что мужчина успел скрыться с места преступления до приезда силовиков, но «в короткое время личность его была установлена, и он уже задержан полицейскими», передает РИА «Новости».
Задержанным оказался 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района. Гариева сообщила, что мужчину направили на медицинское освидетельствование, которое проверит наличие в его организме алкоголя или запрещенных веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посетитель больницы в Махачкале ранил ножом двух врачей. Ранения получили травматолог и хирург, дежурившие в больнице. Врач-хирург был прооперирован и переведен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Врач-травматолог находится в состоянии средней степени тяжести