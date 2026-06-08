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Алиханов заявил об интересе иностранцев к российским электросудам
Государства Латинской Америки и Персидского залива активно интересуются российскими разработками в сфере электрического водного транспорта и автономного судовождения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Отечественные производители уже ведут консультации с представителями ряда государств, включая страны БРИКС, сказал Алиханов, передает РИА «Новости».
«Мы в целом видим большой потенциал в наращивании объемов строительства электрических судов, а также в развитии автономного судовождения. Иностранцы тоже интересуются такими нашими технологиями, особенно страны Латинской Америки и Персидского залива», – отметил глава ведомства.
Алиханов уточнил, что сотрудничество не ограничится банальным экспортом техники. Планируется совместная реализация масштабных проектов по развитию устойчивого водного транспорта и внедрению передовых технологий экологичной мобильности на воде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг России решил найти возможные источники финансирования программы обновления старого речного флота. В Казани разработчики продемонстрировали инновационное судно на водородных топливных элементах.