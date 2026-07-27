Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского

Премьер Британии Бернем обратился к России накануне визита Зеленского

Tекст: Вера Басилая

В понедельник Энди Бернем встретит Владимира Зеленского на военно-морской базе в Британии, передает «Газета.Ru». Там политики планируют пообщаться с участниками учений «Морской бриз», которые проходили последние три недели.

«Британия плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», – заявил Бернем.

Ожидается, что Лондон объявит о передаче Киеву интеллектуальной собственности на британские средства радиоэлектронной борьбы. Эти технологии предназначены для создания помех российским системам противовоздушной обороны.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому продолжить давление на Россию.

Бернем заверил общественность в сохранении прежнего курса Лондона по украинскому кризису.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы правительства о безоговорочной поддержке Киева.