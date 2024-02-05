Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.0 комментариев
В Британии заявили об унижении Королевского флота
Times: Поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота
Сообщения о том, что крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО из-за технических неполадок, является унижением для Королевского военно-морского флота Великобритании, пишут СМИ.
В статье The Times говорится, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, добавляет издание, авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после этого сменить американский в Красном море. Теперь неясно, сможет ли HMS Prince of Wales, который будет участвовать в маневрах альянса вместо Queen Elizabeth, взять на себя эту роль, передает RT.
Издание отмечает также, что все это произошло на фоне повышенного внимания к численности военно-морского флота и проблемам с набором персонала.
Накануне ВМФ Соединенного Королевства сообщили, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24.