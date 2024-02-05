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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 14:15 • Новости дня

    В Британии заявили об унижении Королевского флота

    Times: Поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения о том, что крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО из-за технических неполадок, является унижением для Королевского военно-морского флота Великобритании, пишут СМИ.

    В статье The Times говорится, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, добавляет издание, авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после этого сменить американский в Красном море. Теперь неясно, сможет ли HMS Prince of Wales, который будет участвовать в маневрах альянса вместо Queen Elizabeth, взять на себя эту роль, передает RT.

    Издание отмечает также, что все это произошло на фоне повышенного внимания к численности военно-морского флота и проблемам с набором персонала.

    Накануне ВМФ Соединенного Королевства сообщили, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24.

    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    4 февраля 2024, 06:20 • Новости дня
    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    «Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

    Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

    Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

    Ранее Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot. Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76.

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    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

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    4 февраля 2024, 13:43 • Новости дня
    Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth

    Британский флагман из-за поломки не смог выйти в море на учения НАТО

    Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth
    @ Ana Brigida/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщил ВМФ Соединенного Королевства.

    Как сообщило командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта, передает «Интерфакс». Авианосец HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 24, в результате вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях отправят HMS Prince of Wales. При этом он сможет выйти в море в лучшем случае только через неделю.

    Напомним, в мае 2021 года собиравшийся в 28-недельный поход британский авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся в порт приписки из-за ожидающихся плохих погодных условий.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 20:17 • Новости дня
    Медведев назвал учения НАТО «конвульсией дряблых западных мускулов»
    Медведев назвал учения НАТО «конвульсией дряблых западных мускулов»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабные учения НАТО у российских границ должны были напугать Россию, но вышло нестрашно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя маневры Steadfast Defender 2024.

    По мнению Медведева, политики и генералы НАТО хотели снова «взять нас на испуг». «Совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов – предупреждение именно нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло нестрашно, но весьма показательно», – написал он на своей странице «Вконтакте».

    Медведев отметил, что если НАТО решило провести подобного уровня учения, то значит альянс действительно опасается чего-то и тем более не верит в победу Киева. «Плюс, конечно, отрабатывают антироссийскую повестку дня во внутриполитических целях, консолидируя свой недовольный электорат», – заключил он.

    Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина подтвердил, что учения НАТО в феврале направлены на сдерживание России.

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    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    3 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов

    Эксперт Мураховский: Все танки должны быть оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов

    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерству обороны стоит задуматься над тем, чтобы все гусеничные машины были оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

    Эксперт отметил, что  цена нового танка «зашкаливает» за 400 млн рублей, при такой стоимости он имеет все возможности для оснащения всеракурсной защитой от дронов.

    «Есть ли модуль помех на полосу 700-2700 МГц? Есть, в Китае стоит 3000 USD. Думается, пора Минобороны задуматься над тем, что все наши гусеничные машины должны оснащаться всеракурсными подавителями FPV-дронов», – написал в своем Telegram-канале Мураховский.

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как российской армии создать эффективную защиту от БПЛА противника.

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    3 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Москва осудила удары США по Ираку и Сирии

    МИД России осудил удары США по Ираку и Сирии

    Москва осудила удары США по Ираку и Сирии
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва осуждает американские авиаудары по территории Ирака и Сирии и добивается срочного рассмотрения ситуации по линии Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает ТАСС.

    В МИД заявили, что удары США по Ираку и Сирии нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, рассчитаны на вовлечение в него крупнейших государств, расположенных в регионе.

    Британия, также участвующая в атаках США на Ирак и Сирию, понесет за это ответственность, уверена Захарова. Дипломат подчеркнула, что союз Лондона и Вашингтона не должен создавать иллюзию коалиции.

    «Послушное участие в атаках США королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзию некоей «международной коалиции». Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий начальства в Вашингтоне», – отметила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что удар возмездия США по территории Сирии и Ирака грозит непредсказуемыми последствиями.

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    2 февраля 2024, 19:57 • Новости дня
    Медведев пообещал уничтожить расквартированные на Украины силы НАТО
    Медведев пообещал уничтожить расквартированные на Украины силы НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов на Украине, то они станут законной целью для Вооруженных сил России, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей страничке во «ВКонтакте» Медведев предупредил, что «если какая-нибудь страна НАТО заиграется и посягнет на целостность России, то мгновенно получит адекватный ответ», имея в виду стартовавшие крупнейшие учения альянса.

    «То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги. Об этом стоит помнить всем каскам с натовскими символами, которые сегодня чванливо бряцают оружием недалеко от наших границ»,  – заявил зампред Совбеза.

    Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России.

    Коментарии (4)
    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

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    5 февраля 2024, 07:55 • Новости дня
    Запад призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО

    Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу следует прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о событиях, которые стали причиной конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Оуэнс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявила, что события на Украине невозможно обсуждать, не принимая во внимание расширение Североатлантического альянса на восток. Она напомнила, что произошло это вопреки обещаниям правительственных чиновников, что после объединения Германии этого не произойдет.

    Как отметила Оуэнс, российский лидер обращал на это внимание практически во всех своих выступлениях, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин напоминал об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, не расширять НАТО на восток. Он говорил, что западные партнеры «врут беззастенчиво, просто на каждом шагу».

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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