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Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth
Британский флагман из-за поломки не смог выйти в море на учения НАТО
Флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщил ВМФ Соединенного Королевства.
Как сообщило командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта, передает «Интерфакс». Авианосец HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 24, в результате вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях отправят HMS Prince of Wales. При этом он сможет выйти в море в лучшем случае только через неделю.
Напомним, в мае 2021 года собиравшийся в 28-недельный поход британский авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся в порт приписки из-за ожидающихся плохих погодных условий.