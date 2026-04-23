Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировано

Tекст: Антон Антонов

В настоящее время работы по полной ликвидации пожара продолжаются. В ликвидации пожара участвуют 276 человек и 77 единиц техники, сообщает оперштаб в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 20 жилых зданий и несколько объектов социальной инфраструктуры в кубанском городе получили серьезные повреждения в результате недавних атак украинских беспилотников.

Власти сообщили о превышении допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Туапсе после пожара на морском терминале.

