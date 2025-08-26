  • Новость часаСамолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    26 августа 2025, 13:05 • Новости дня

    Русскоязычную версию сайта Зеленского убрали после обновления

    С сайта президента Украины исчезла версия на русском языке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Русскоязычная версия официального сайта президента Украины Владимира Зеленского стала недоступна, выбор теперь ограничен украинским и английским языками.

    Русскоязычная версия официального сайта Владимира Зеленского была удалена, теперь доступными остались только украинская и английская версии, сообщает ТАСС. Это изменение произошло на фоне продолжающейся языковой политики Киева, предусматривающей вытеснение русского языка из общественного пространства.

    Весной 2019 года на сайте главы государства была опубликована петиция с требованием убрать русский язык с ресурса, однако тогда ее поддержали чуть более 2,4 тыс. человек из необходимых 25 тыс. Летом 2023 года появилась новая петиция по аналогичному вопросу, и на этот раз она набрала 25,6 тыс. голосов, что позволило признать ее официально поданной, но по состоянию на сейчас она остается «на рассмотрении».

    С 2014 года на Украине активно проводится политика ограничения русского языка. В 2019 году был принят закон, сделавший украинский обязательным для использования практически во всех сферах жизни. Местные власти также ввели запреты на русскоязычные произведения искусства и ограничения на изучение русского языка в образовательных учреждениях.

    Несмотря на официальные ограничения, значительная часть граждан по-прежнему разговаривает по-русски в повседневной жизни. Это неоднократно приводило к конфликтам на бытовом уровне и в общественном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music. Немецкий политик Риттер заявил, что на Украине пытаются стереть русскую идентичность. Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь.

    25 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывезенных с нейтральной зоны на границе Грузии и России мужчин после возвращения в Одессу задержали и направили в местный военкомат, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщает, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК) забрали 40 украинцев, которых ранее депортировали из России и вывезли из нейтральной зоны на грузино-российской границе на Украину, передает ТАСС.

    Адвокат Анна Скрипка рассказала: «В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД». Еще 11 мужчин были отпущены, так как не подлежат призыву, остальные остаются в ТЦК, где им обещали оформление документов, но задерживают дольше положенного срока.

    По данным МВД Грузии, всего по их добровольному согласию было вывезено 65 граждан Украины, из которых десять – женщины. Всех доставили в Тбилисский международный аэропорт и передали украинским правоохранителям.

    Грузинские власти сообщили, что в нейтральной зоне на границе находились 87 граждан Украины, которым отказали во въезде из-за отсутствия документов и криминального прошлого. В нейтральной зоне остаются еще 22 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия отправила двумя чартерами через Молдавию на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия.

    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    25 августа 2025, 19:56 • Видео
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    25 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Егения Караваева

    Власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев.

    Власти Польши не смогут продолжать финансировать спутниковый интернет Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи украинским беженцам, передает ТАСС.

    Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил: «Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам».

    Навроцкий пояснил, что наложил вето, потому что считает необходимым прекратить доступ безработных украинцев к бесплатным медицинским услугам и пособиям на детей. Без поддержки нового закона Польша не сможет продолжать оплачивать услуги Starlink и обеспечивать хранение электронных данных украинской администрации в безопасном месте.

    Министерство цифровизации Польши ранее сообщило, что с 2022 по конец 2024 года потратило 83,5 млн долларов на закупку и абонементы для 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины. В 2025 году планировалось выделить еще 20 млн долларов, однако из-за вето финансирование окажется невозможным. Договор между Варшавой и Киевом по Starlink действует до 30 сентября, а альтернативы этим терминалам польские ведомства пока не нашли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее перепалка возникла между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским из-за слов Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink. В этот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на его личные разногласия с политикой Киева.

    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    25 августа 2025, 19:31 • Новости дня
    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей

    Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине непростой проблемой

    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывал на быстрое решение конфликта на Украине, но столкнулся с трудностями из-за личных разногласий сторон.

    Дональд Трамп отметил журналистам, что изначально считал российско-украинский конфликт самой легкой из современных проблем, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее из-за серьезных личных конфликтов между сторонами.

    Трамп заявил: «И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов». Он также подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, уверен в прекращении противостояния в будущем. Американский президент добавил: «Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Америка не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине, но надеется на достижение мира не позднее чем через полгода.

    26 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» угрозой безопасности

    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто увидел в атаках на нефтепровод «Дружба» попытку давления на Будапешт и угрозу энергетической безопасности страны.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, передает ТАСС.

    По его словам, эти атаки наносят ущерб именно Венгрии и Словакии, а не России, поскольку страны получают по «Дружбе» российское сырье.

    Сийярто отметил, что Киев действует с поддержкой Брюсселя, который игнорирует удары по нефтепроводу. Министр считает, что давление на Будапешт оказывается с целью заставить Венгрию изменить свою позицию по конфликту на Украине и вопросу вступления страны в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами Венгрии и выгодна только Украине. Сийярто добавил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, заявив, что при отказе занять проукраинскую позицию удары по «Дружбе» будут продолжены, что создаст угрозу энергетической безопасности Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности для нефтепровода «Дружба». Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу нефтепровода.

    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    25 августа 2025, 18:25 • Новости дня
    На Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music

    Языковой омбудсмен Украины потребовала ограничения доступа к российской музыке на стримингах

    На Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music
    @ Moritz Wolf/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Языковой омбудсмен на Украине Елена Ивановская считает, что блокировка российской музыки на популярных платформах необходима для защиты культурного пространства страны.

    Чиновник заявила о необходимости блокировки российской музыки на стриминговых сервисах Spotify, Apple Music и YouTube Music, передает ТАСС. Она подчеркнула, что это может стать шагом для защиты национальной идентичности и безопасности.

    По словам Елены Ивановской, распространение российской музыки на Украине сегодня является вызовом для национальной безопасности страны и культурной идентичности. Она напомнила, что на Украине действует закон, запрещающий воспроизведение и исполнение российского культурного контента. Украинские власти, по ее мнению, должны обратиться к сервисам с просьбой заблокировать российскую музыку для пользователей на территории страны.

    С начала года Киев начал активную кампанию по вытеснению российского культурного присутствия. Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО выражал недовольство популярностью российских песен на Украине и называл их элементом информационной войны. Несмотря на эти усилия, российские исполнители продолжали занимать лидирующие позиции в музыкальных чартах.

    В июне Украинское агентство по авторским и смежным правам также обращалось к властям с требованием начать переговоры с платформами о технической блокировке российской музыки, однако конкретных решений принято не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Елена Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка. Она же через девять дней разъяснила, что исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года.

    25 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»

    Глава администрации Орбана Гуйяш напомнил Киеву о гарантиях безопасности нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасности поставок нефти по «Дружбе».

    Венгрия ждет, что Еврокомиссия и Украина выполнят свои обязательства по безопасности нефтепровода «Дружба», заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина ранее обещала, как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечить энергоснабжение всех стран ЕС, включая Венгрию и Словакию. Еврокомиссия в январе 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры.

    «Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина», – заявил Гуйяш.

    Напряженность между Будапештом и Киевом недавно усилилась из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто о необходимости прекратить угрозы и атаки на инфраструктуру, Венгрия считает их посягательством на свой суверенитет. На это украинский МИД резко ответил, посоветовав Венгрии диверсифицировать энергоснабжение.

    Словакия и Венгрия ранее обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, требуя гарантий их безопасности. 22 августа Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины, аналогичная ситуация возникла и в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на замечание венгерского коллеги Петера Сийярто о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности и своим суверенным правам.

    25 августа 2025, 19:07 • Новости дня
    Мирзиеев поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность

    Tекст: Денис Тельманов

    Шавкат Мирзиеев направил поздравление Владимиру Зеленскому в связи с днем независимости Украины и получил в ответ благодарность.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с Днем независимости, о чем сообщил украинский президент в соцсети X, пишет ТАСС.  В поздравлении Мирзиеев выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами и пожелал Зеленскому крепкого здоровья, успехов в работе, а народу Украины – мира и процветания.

    Зеленский поблагодарил Мирзиеева за поздравление и отметил ценность позиции Узбекистана по поддержке территориальной целостности Украины, а также гуманитарные инициативы по оздоровлению украинских детей. Он выразил надежду на развитие плодотворного сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.

    День независимости Украины отмечается 24 августа и считается датой образования государства после принятия Верховным советом Украинской ССР соответствующего постановления и акта в 1991 году.

    Кроме того, Мирзиеев ранее входил в число мировых лидеров, с которыми связывался российский президент Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине и договорились укреплять сотрудничество в ключевых сферах.

    Президент Узбекистана подписал указ об оптимизации структуры администрации, что привело к сокращению 284 штатных единиц и учреждению новых должностей. Шавкат Мирзиеев рассказал, что лично провел двадцать минут в ташкентской пробке, после чего в столице запустят систему «Интеллектуальный транспорт».

    25 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий с позывным «Док» оказался в серой зоне после подбития танка, он рассказал, как смог пережить атаки украинских военных, артиллерию и удары дронов.

    Танкист с позывным «Док» из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» пояснил RT, что его танк подбили, и экипаж занял один из оставленных блиндажей.

    На их позицию обрушились массированные обстрелы артиллерией и беспилотниками, также их штурмовала пехота ВСУ. Украинские военные подходили к блиндажу, предлагали сдаться и закидывали гранатами.

    После удара с дрона блиндаж загорелся, бойцам пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Спустя время противник решил, что никто не выжил, и отступил.

    «Док» отметил, что после этого российские военнослужащие оставались в серой зоне, где пытались найти путь к своим, но все выходы были перекрыты огневыми точками ВСУ, поэтому оставалось только ждать поддержки.

    Ранее российский военнослужащий выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений.

    Другой военный из ЮВО сбил украинский дрон, метнув в летательный аппарат свой автомат.

    26 августа 2025, 12:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть авиабомб и 191 беспилотник.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и местам запуска БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 664 беспилотника, 625 ЗРК, 24 797 танков и других бронемашин, 1 588 боевых машин РСЗО, 28 928 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 423 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА. В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

    25 августа 2025, 23:43 • Новости дня
    Вуди Аллен ответил на украинскую критику участия в Московской неделе кино

    Вуди Аллен: Разрывом художественных разговоров нельзя помочь чему-либо

    Tекст: Антон Антонов

    Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен прокомментировал критику со стороны Украины по поводу его онлайн-участия в Московской неделе кино.

    «Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры – это способ помочь чему-либо», – приводит слова Аллена РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

    Он добавил, что не поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Украины выразил осуждение Аллену за его участие в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец» за якобы публичную поддержку спецоперации на Украине.

    25 августа 2025, 22:35 • Новости дня
    В зоне СВО погиб второй племянник стилиста Сергея Зверева

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне российской специальной военной операции на Украине погиб второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь, сообщила пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева.

    «Это правда, погиб его второй племянник», – приводит слова Гаушевой РИА «Новости».

    Она сообщила, что Зверев тяжело переживает эту трагедию.

    Зимой 2025 года в зоне СВО погиб племянник артиста Андрей. Тогда Зверев отметил, что его родственник ушел как герой и семья будет гордиться им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зверев оказался внесен в списки украинского сайта «Миротворец» за поддержку СВО и выражение скорби по поводу гибели племянника на Украине.

