Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
Десятки домов пострадали при массированной атаке дронов на Туапсе
В результате недавних ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по кубанскому городу серьезные повреждения получили более двадцати жилых зданий и несколько объектов социальной инфраструктуры.
Последствия воздушных ударов, произошедших 16 и 20 апреля, затронули значительную часть городской застройки, передает ТАСС. Специалисты завершили детальную оценку нанесенного инфраструктуре ущерба.
Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко привел точные данные о разрушениях.
«Повреждены семь частных домов, 16 многоквартирных и пять социальных объектов», – сообщил чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушного удара дронов в Туапсе пострадало остекление многоквартирных домов и административных зданий. При массированной атаке беспилотников на морской порт погиб один мирный житель. Ранее налет украинских аппаратов повредил более 60 различных строений в городе.