  • Новость часаПутин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США собрали силы для новой атаки против Ирана
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и с Украины
    Гендиректора «Эксмо» доставили на допрос в Следственный комитет
    Умер актер Игорь Алексеев из «Улиц разбитых фонарей»
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    9 комментариев
    21 апреля 2026, 17:46 • Новости дня

    Десятки домов пострадали при массированной атаке дронов на Туапсе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате недавних ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по кубанскому городу серьезные повреждения получили более двадцати жилых зданий и несколько объектов социальной инфраструктуры.

    Последствия воздушных ударов, произошедших 16 и 20 апреля, затронули значительную часть городской застройки, передает ТАСС. Специалисты завершили детальную оценку нанесенного инфраструктуре ущерба.

    Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко привел точные данные о разрушениях.

    «Повреждены семь частных домов, 16 многоквартирных и пять социальных объектов», – сообщил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушного удара дронов в Туапсе пострадало остекление многоквартирных домов и административных зданий. При массированной атаке беспилотников на морской порт погиб один мирный житель. Ранее налет украинских аппаратов повредил более 60 различных строений в городе.

    21 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против онлайн-взыскания долгов по ЖКУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам, настаивая на прозрачности начислений.

    Партия «Единая Россия» не поддержит инициативы, которые приведут к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги, говорится на сайте партии.

    Координатор направления «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов подчеркнул, что сейчас в СМИ обсуждается информация о подготовке Минстроем законопроекта по онлайн-взысканию задолженности за ЖКХ.

    Пахомов отметил, что позиция партии по этой теме остается неизменной, несмотря на дискуссии в обществе: «Единая Россия» категорически против подобных решений.

    Он подчеркнул, что сначала должна быть выстроена понятная, прозрачная и не вызывающая вопросов у жителей система начислений платежей. «И только после этого можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью. Человек должен понимать, за что и сколько он платит», – заявил парламентарий.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    РБК: Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бизнесменов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей через схему «бумажного» НДС, сообщили в инстанции.

    Михаил Жаров, Алексей Кузьмичев и Евгений Гладышев, обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они успели покинуть страну, поэтому их арестовали заочно, пишет РБК. Это первый случай уголовного преследования пользователей схемы «бумажного» НДС.

    Ранее, 16 апреля, суд уже арестовал до 14 июня трех других фигурантов этого дела. Д.В. Пацукову, Д.О. Сапрыкину и А.А. Макарову вменяют неправомерный оборот платежей, представление подложных деклараций и незаконное образование юридического лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл подробности работы теневой сети с ущербом государству более 1 трлн рублей. Силовики провели масштабную спецоперацию против организаторов нелегальной площадки по уклонению от уплаты НДС.

    Комментарии (32)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент транспорта столицы обнародовал видеозапись массовой аварии в центре города, унесшей жизни двух человек.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале департамента.

    Напомним, женщина в состоянии опьянения и без госномеров на Mercedes спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

    Комментарии (10)
    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    Комментарии (9)
    20 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продукт детского питания HiPP, в котором в Австрии был обнаружен крысиный яд, не поставляется на российский рынок, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Производство этого питания осуществляется на заводе в Германии, и никаких данных о выявлении или поставках опасной продукции в Россию не поступало, передает РИА «Новости».

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что полиция Австрии обнаружила токсичное вещество в одной из банок детского питания HiPP.

    Компания «Хипп Русь» сообщила Роспотребнадзору, что сейчас проводится расследование инцидента с детским питанием в трех странах: Австрии, Чехии и Словакии. Российское ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок за рубеж и не приобретать названную продукцию для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.


    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    Комментарии (16)
    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    Комментарии (39)
    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    Комментарии (7)
    20 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул

    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер скончался на борту самолета, экстренно севшего в Румынии, который летел из Петербурга в Стамбул.

    Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер скончался на борту рейса Санкт-Петербург – Стамбул, который был вынужден экстренно сесть в Бухарест, передает ТАСС.

    Информацию подтвердили в комитете по культуре города. Сообщается, что самолет находился в аэропорту столицы Румынии около трех часов, после чего продолжил полет в Стамбул.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта, отметив выдающийся вклад Стадлера в культурную жизнь города, страны и мира. По его словам, Стадлер был «музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом». Глава города подчеркнул, что память о Сергее Стадлере навсегда останется в истории Петербурга.

    Сергей Стадлер был коренным петербуржцем и всю жизнь посвятил музыке, окончив Петербургскую консерваторию. Его творческая биография включает масштабные симфонические проекты и выступления на крупнейших мировых площадках. Коллеги и общественность отмечают, что его вклад в развитие музыкального искусства будет сохраняться долгие годы.

    Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Бухареста из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Комментарии (14)
    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Комментарии (11)
    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    20 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Один из самых известных двойников певицы Аллы Пугачевой Алексей Золотов скончался в Подмосковье на 58-м году жизни из-за тяжелых осложнений, вызванных сахарным диабетом.

    Представители арт-фестиваля «Пугачевская весна» подтвердили смерть артиста, передают «Вести». «Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой – Алексея Золотова… Прощание с Алексеем пройдет 22.04.2026 г. в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы по адресу: Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62А в 11.30», – отмечается в публикации.

    Трагедия произошла 18 апреля в подмосковном поселке Богородское. Мужчина потерял сознание у себя дома. Обеспокоенные долгим отсутствием связи родственники обнаружили пародиста и немедленно вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось его спасти.

    Причиной смерти стали серьезные проблемы со здоровьем. Золотов страдал от осложнений сахарного диабета и тяжелой пневмонии. Кроме того, у него были диагностированы заболевания сердца и почек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы «Пугачевская весна» из-за давления общественников. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов допустил приезд самой артистки в Россию для решения вопросов с недвижимостью. Глава ФПБК Виталий Бородин инициировал создание петиции о лишении исполнительницы звания народной артистки.


    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 12:21 • Новости дня
    Российские военные поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на 21 апреля военные атаковали ключевые позиции армии противника в Краматорске и Славянске, уничтожив здание с высокопоставленными киевскими офицерами, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Точечным атакам подверглись главные центры сопротивления украинских войск в Донбассе, сообщил Лебедев, пишет «Российская газета».

    По Краматорску военные выпустили несколько крупнокалиберных реактивных снарядов, которые поразили локальную цель. Местные жители подтвердили уничтожение объекта, использовавшегося в качестве штаба.

    «Любопытная деталь – обстрел совпал с визитом в Краматорск инспекции из Киева. В прифронтовой город с проверкой прибыли высокопоставленные представители главного управления разведки минобороны Украины. Так что речь идет о попытке накрыть управленческое звено ВСУ в момент его концентрации», – пояснил Лебедев.

    Кроме того, удары корректируемыми бомбами зафиксированы в Славянске. Атаки пришлись на центр города и территорию пригородного села Николаевка. Точной информации о характере пораженных объектов там пока нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    Комментарии (4)
    Главное
    Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном
    ВМС США перехватили неопознанный танкер
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Названа причина смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Мубинова

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации